Соболенко поскандалила с журналистом

Соболенко поскандалила с журналистом12
- 3.09.2026, 16:38
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Белорусской теннисистке не понравился вопрос о вечеринках.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспылила после вопроса одного из корреспондентов на пресс-конференции после победы над Полиной Яценко на US Open.
— Как ваше настроение теперь, когда турнир начался? Очевидно, на прошлой неделе было много вечеринок, веселья и тому подобного...
— Вы, ребята, просто смешные. Вечеринки, веселье. С чего вы вообще это взяли? Как вам такое могло прийти в голову? Что это за вопрос такой? Только потому, что я выложила посты о сотрудничестве с брендами, вы решили, что я тусовалась?
— Я не утверждаю, что вы были на вечеринках… Я говорю о том, что было много спонсорских мероприятий и тому подобного. Я не говорю, что вы ходили на вечеринки.
— Вы буквально это сказали.
— Прошу прощения? Для тех, кому непонятно: я не предполагаю, что Арина развлекалась на вечеринках. Я говорю о том, что у нее было много появлений на публике и много дел.
— Хм. Ладно.
— Теперь, когда турнир начался, вы чувствуете, что становитесь более серьезной и настроенной на борьбу?
— О да, конечно, до этого я была несерьезной. Следующий вопрос. Думайте, прежде чем что-то говорить, — передает слова Соболенко, сказанные на пресс-конференции, пишет «Чемпионат».