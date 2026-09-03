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Соболенко поскандалила с журналистом

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  • 3.09.2026, 16:38
  • 7,174
Соболенко поскандалила с журналистом
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусской теннисистке не понравился вопрос о вечеринках.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспылила после вопроса одного из корреспондентов на пресс-конференции после победы над Полиной Яценко на US Open.

— Как ваше настроение теперь, когда турнир начался? Очевидно, на прошлой неделе было много вечеринок, веселья и тому подобного...

— Вы, ребята, просто смешные. Вечеринки, веселье. С чего вы вообще это взяли? Как вам такое могло прийти в голову? Что это за вопрос такой? Только потому, что я выложила посты о сотрудничестве с брендами, вы решили, что я тусовалась?

— Я не утверждаю, что вы были на вечеринках… Я говорю о том, что было много спонсорских мероприятий и тому подобного. Я не говорю, что вы ходили на вечеринки.

— Вы буквально это сказали.

— Прошу прощения? Для тех, кому непонятно: я не предполагаю, что Арина развлекалась на вечеринках. Я говорю о том, что у нее было много появлений на публике и много дел.

— Хм. Ладно.

— Теперь, когда турнир начался, вы чувствуете, что становитесь более серьезной и настроенной на борьбу?

— О да, конечно, до этого я была несерьезной. Следующий вопрос. Думайте, прежде чем что-то говорить, — передает слова Соболенко, сказанные на пресс-конференции, пишет «Чемпионат».

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