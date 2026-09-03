Операция M&M's в действии: в Москве массово отменяют рейсы 17 3.09.2026, 17:06

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Столицу РФ атаковали 548 дронов.

В московских аэропортах из-за массированной атаки беспилотников задержали по меньшей мере 59 рейсов. По данным онлайн-табло, которые изучила The Moscow Times, на 12:50 по Минску 3 сентября, из Внуково не смогли отправиться 29 самолетов, из Домодедово — 23, из Шереметьево — 7.

Вечером в среду и утром в четверг Росавиация неоднократно ограничивала работу этих аэропортов из-за воздушной угрозы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в полдень, что за сутки Вооруженные силы Украины запустили на столицу 548 дронов: 143 из них были уничтожены на подлете, остальные — на дальних рубежах.

Сбои в расписании московских аэропортов начались после 1 сентября, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил, что российское небо становится «полностью опасным» для гражданской авиации и перевозчикам придется учитывать присутствие беспилотников ВСУ. Только ночью 2 сентября, по данным Flightradar24, в Шереметьево был отменен 21 рейс и задержано 235, а во Внуково — 22 и 94 соответственно. В ночь на 3 сентября московский авиаузел снова оказался парализован.

После заявления Зеленского Украина уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о небезопасности воздушного пространства России из-за «усиления военной активности». Та в ответ призвала своих членов «защищать самолеты от рисков в зонах конфликта». В свою очередь Росавиация сообщила авиакомпаниям, что заявления Украины о «небезопасности» неба над России не имеют юридической силы.

Между тем, крупнейший частный перевозчик Турции Pegasus в ночь на 2 сентября развернул несколько самолетов, направлявшихся в Москву, и отменил десятки рейсов между республикой и Россией, однако позднее объяснил это «техническими и операционными причинами». Несколько рейсов отменила также Turkish Airlines.

Источник The Atlantic в Киеве сообщил в четверг, что Украина приступила к операции по блокированию аэропортов Москвы с помощью массированных атак беспилотников. Ранее сообщалось, что операция получила название M&M's.

План, который разрабатывался как минимум с начала 2026 года, предполагает ежедневный запуск по авиаузлу до 1 тыс. дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Таким образом в Киеве рассчитывают вынудить иностранные авиакомпании отказаться от полетов в Россию и заставить Владимира Путина вернуться к переговорам о завершении войны.

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