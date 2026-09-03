Морские дроны взорвали в Сочи уникальный корабль NEFRIT из Новороссийска 7 3.09.2026, 17:07

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Поражен также ЗРК «Панцирь».

В Сочи раздались два громких взрыва, произошедших в районе морского порта, сообщили в сети. Над портом поднялись облака дыма, а целью мог стать российский корабль, ранее действовавший в районе порта Новороссийск. Российский стратегический объект на Черном море атаковали беспилотные катера (БЭКи).

Взрывы в Сочи прогремели около 9:45 3 сентября, как сообщается в Telegram-канале Exilenova+. Россияне наводнили сеть видео с кадрами инцидента. Отмечается, что под ударом оказался корабль, а также ЗРК «Панцирь», который стоял на пирсе.

На одном из видео заметили ЗРК, который мог стать целью дронов, а рядом, в 10-20 метрах, — столб дыма после взрыва. На канале опубликовали спутниковую фотографию пирсов в Сочи и уточнили, что особых интересных целей там не видно, но нанесен удар по судну NEFRIT. NEFRIT — это судно снабжения (MPSV, Multipurpose Supply Vessel), которое использовалось для морских нефтегазовых операций и ранее работало в Новороссийске, пояснили в сети.

«Судно NEFRIT, которое было поражено украинским БЭКом у причала в Сочи, по открытым данным, работало в районе Новороссийска и Черного моря. Ходит под флагом РФ (ходило)», — написали на канале Exilenova+.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: BBC

NEFRIT («Нефрит») — судно обеспечения, упомянутое в заявлении компании «Газпром» в октябре 2022 года: россияне отправили это судно в Балтийское море, где несколько недель назад произошел подрыв трех из четырех труб «Северного потока». Речь шла о судне, предназначенном для доставки необходимых ресурсов на морские платформы: перевозили экипажи, вспомогательное производственное оборудование, продукты, воду и т. д. Корабль принадлежит компании «Альянс» и был приписан к порту Санкт-Петербурга. Габариты — длина 90 м, ширина 18 м, осадка 6 м, вместимость — почти 4 тыс. тонн.

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