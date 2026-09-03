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Российский самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям пролетел над Украиной

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  • 3.09.2026, 12:38
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Российский самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям пролетел над Украиной
Фото: Aleksei Grichkov / russianplanes.net

Полет зафиксировали радары над территорией Черниговской области.

Российский дальнемагистральный транспортный самолет Ил-76ТД пролетел через воздушное пространство Украины вечером 2 сентября. Самолет принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Полет российского Ил-76ТД с бортовым номером RA-76362 зафиксировали радары над территорией Черниговской области, в северо-восточной части региона. Об этом сообщил мониторинговый сервис Flightradar24, который отслеживает авиаперелеты.

Согласно данным ресурса, самолет пересек воздушное пространство Украины примерно в 19:30. Около 19:40 Ил-76ТД покинул воздушное пространство страны через российско-украинскую границу и направился на территорию РФ.

Как свидетельствуют данные Flightradar24, этот самолет принадлежит Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ.

Согласно данным ресурса, самолет вылетел примерно в 17:40 из района Краснодарского края РФ. Он летел недалеко от российского Ростова-на-Дону, двигаясь вдоль государственной границы с Украиной. В итоге самолет приземлился в Тульской области России около 20:15.

Что известно о самолете Ил-76ТД

Стоит отметить, что Ил-76ТД — это модификация советского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, разработанного на Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина в Москве. Дальность его полета с максимальной загрузкой достигает 3600 километров. Первый полет этой модернизированной версии состоялся в мае 1982 года.

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