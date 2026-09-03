Любимый кофе на вынос может таить в себе неочевидный нюанс 10 3.09.2026, 8:45

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Фото: Getty Images

Ученые назвали причину.

Одноразовые бумажные стаканчики, которые используют для кофе, чая и других горячих напитков, могут быть источником микро- и нанопластика. Новое исследование показало, что при контакте с горячей жидкостью внутреннее пластиковое покрытие такой тары способно выделять миллионы мелких частиц.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Несмотря на название, одноразовые бумажные стаканчики, как правило, состоят не только из бумаги. Чтобы они не размокали и не протекали при контакте с напитками, их внутренняя поверхность покрыта тонким слоем пластика. Именно это покрытие ученые назвали ранее недооцененным источником загрязнения микропластиком.

Что показал эксперимент

В рамках исследования ученые протестировали два типа одноразовых стаканчиков. Один из них имел внутреннее покрытие из полиэтилена (PE) — пластика, который производят из ископаемого сырья. Другой был покрыт полимолочной кислотой (PLA), которую считают биоразлагаемым материалом.

Чтобы воспроизвести обычные условия использования таких стаканчиков, исследователи наполнили их горячей водой. После непродолжительного контакта со стенками посуды жидкость проанализировали и проверили, сколько пластиковых частиц попало в нее.

Выяснилось, что в воде из стаканчиков с полиэтиленовым покрытием содержалось около 2,7 млн пластиковых частиц на каждый миллилитр. В то же время стаканчики с PLA-покрытием выделяли еще больше — примерно 4,3 млн частиц на миллилитр.

Разница стала еще более заметной, когда ученые оценили не количество, а общую массу пластика в воде. В случае со стаканчиками, покрытыми PLA, она оказалась в 12 раз больше, чем в образцах с полиэтиленовым покрытием. Авторы работы связывают это с тем, что частицы, выделяемые полимолочной кислотой, были крупнее.

В то же время соавтор исследования, ученый в области охраны окружающей среды из Университета Квинсленда Элвис Окоффо предостерег от однозначных выводов. По его словам, полученные результаты не означают, что людям следует полностью отказаться от бумажных стаканчиков, и не доказывают, что PLA сам по себе представляет опасность.

Однако вопрос о возможном воздействии пластиковых частиц на организм человека по-прежнему остается недостаточно изученным. Окоффо также обратил внимание на то, что химические вещества, входящие в состав пластика, не предназначены для потребления человеком.

Что известно о микропластике

К микропластику относятся пластиковые частицы размером от одного микрометра до пяти миллиметров. Нанопластик еще мельче — некоторые его частицы могут быть примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса.

Ученые уже обнаруживали микро- и нанопластик не только в окружающей среде, но и в организме человека. Благодаря своим чрезвычайно малым размерам отдельные частицы способны преодолевать биологические барьеры, в частности в кишечнике, легких и коже, после чего могут попадать в кровоток.

Следы пластиковых частиц обнаруживали в различных органах и тканях человека. В частности, их находили в мозге, сердце, желудке, лимфатических узлах, плаценте и яичках. Одним из источников попадания микропластика в организм могут быть пища и напитки.

В то же время ученые пока лишь выясняют, какие последствия для здоровья может иметь накопление таких частиц. В ходе лабораторных исследований на животных и клетках воздействие микропластика связывали с воспалительными процессами, нарушениями работы иммунной системы, а также повреждением клеток и тканей.

В некоторых научных работах также упоминалась возможная связь микропластика с нарушениями в работе репродуктивной, пищеварительной и дыхательной систем. Кроме того, исследователи указывали на возможное повышение риска сердечного приступа и инсульта.

Однако окончательных выводов о долгосрочном воздействии микропластика на здоровье человека пока нет. Имеющихся данных для этого недостаточно, поэтому исследования возможных последствий его накопления в организме продолжаются.

Что предлагают ученые

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты не являются призывом полностью отказаться от одноразовых бумажных стаканчиков. По их мнению, однако, при оценке материалов, непосредственно контактирующих с пищей и напитками, следует учитывать не только их воздействие на окружающую среду.

Ученые предлагают дополнительно изучить, какое количество микро- и нанопластика такие материалы могут выделять при обычном использовании. Особенно это касается упаковки и одноразовой посуды, которые соприкасаются с горячими напитками.

Кроме того, исследователи видят возможность усовершенствования самих бумажных стаканчиков. В частности, производители могут разрабатывать внутренние покрытия, которые при контакте с горячей жидкостью будут выделять меньше пластиковых частиц.

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