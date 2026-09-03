Радиоактивные отходы в Беларуси планируют хранить в специальных ангарах 600−700 лет 13 3.09.2026, 9:17

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Рассматриваются три потенциальные площадки для размещения объекта.

Решение о месте строительства пункта захоронения радиоактивных отходов может быть принято к концу года, передает БелТА со ссылкой на министра энергетики Дениса Мороза.

Сейчас рассматриваются три потенциальные площадки для размещения объекта: в Хойникском (Гомельская область), Островецком (Гродненская область) и Мстиславском (Могилевская область) районах. Решение о выборе локации будет принято в конце 2026 года. По словам Дениса Мороза, речь идет о территории площадью не более 100 га.

Министр энергетики также пояснил, что представляет собой захоронение радиоактивных отходов.

«Они (отходы — Прим. ред.) помещаются в специальный бетонный контейнер. В этом контейнере они приводятся в стекловидную массу: либо цементируются, либо заливаются жидким стеклом, либо какие-то другие методы используются. И превращаются в жесткий материал, который не подвергается воздействию ни воды, ни чего-то другого. Эти контейнеры помещаются в специальные ангары. А при заполнении этих ангаров пересыпаются инертными материалами, то есть, по сути, песком для того, чтобы никакого внешнего воздействия не было. Эти ангары дальше закрываются, и на следующие 600−700 лет про них забываем. Наш пункт захоронения не предполагает изъятия радиоактивных отходов. Они будут там находиться и не потребуют человеческого воздействия», — обозначил он.

Напомним, члены неправительственных организаций «Экодом», Solutions for Resilient Communities Inc. (USA), эксперт международной программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский и специалист по радиационной безопасности и технологическим рискам Сергей Бесараб ранее представили предварительные результаты обзора Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Возведение пункта захоронения и временного хранения радиоактивных отходов» в Беларуси.

Главный их вывод: решения по обращению с радиоактивными отходами в проекте приняты «в пользу опасных и устаревших российских технологий», без анализа существующих в мире альтернатив, пишет «Экодом».

«Качество и полнота документации не позволяют объективно оценить его воздействие на окружающую среду. Пока это не исправлено, проект не может быть реализован», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Бесараб.

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