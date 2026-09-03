Аэропорты Москвы, Поволжья и юга России парализованы после предупреждений Зеленского 2 3.09.2026, 9:32

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Фото: Эван Гершкович / MT

Вторую ночь подряд.

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации, сообщает The Moscow Times.

2 сентября Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь накануне работу приостанавливали три аэропорта российской столицы. По данным мониторингового сервиса Flightradar24, в «Шереметьево» был отменен 21 рейс и задержаны еще 235, а во «Внуково» – отменены 22 и задержаны 94 рейса.

После полуночи в ночь на 3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены десять БПЛА, летевших на российскую столицу.

Росавиация в то же время заявляла, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Жуковский» (Раменское), а аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения распространились и на юг с Поволжьем: в 01:24 3 сентября их ввели в аэропортах Геленджика и Сочи, а в 03:50 - в Пензе и Саратове.

Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков

О рисках для перевозчиков, которые продолжают использовать ключевые российские хабы, президент Украины сказал в обращении 1 сентября.

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой - ни для одного гражданского самолета. Просто в небе России будут находиться дроны, и это нужно учитывать», - заявил Зеленский.

При этом президент допускает исключения по просьбе партнеров - ранее Украина выдержала паузу в ударах по Москве и Петербургу 25, 26 и 27 августа, несмотря на то что РФ продолжала атаковать украинские города.

«Когда к нам обратилась другая мировая держава с просьбой установить паузу в ударах на определенное время в направлении Владивостока - мы и это обеспечим. Сейчас готовятся новые встречи в Москве - мы это учтем. Нужен конец войны, и лидеры правильно говорят об этом Путину. Поэтому ради дипломатии, ради переговоров - когда партнеры будут обращаться к нам по этому поводу - мы обеспечим очистку российского неба от дронов на определенные промежутки времени и в определенных направлениях», - сказал он.

Далее предупреждение перешло на уровень международных институтов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 2 сентября сообщил, что Киев официально уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) об опасности российского воздушного пространства.

Одновременно Украина попросила ICAO призвать государства-члены полностью запретить полеты гражданских судов в российском небе. Как пишет Reuters со ссылкой на письмо министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, Киев считает необходимым минимизировать риск трагедий.

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