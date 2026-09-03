Атака дронов на Москву привела к коллапсу в аэропортах

Атака дронов на Москву привела к коллапсу в аэропортах17
- 3.09.2026, 8:02
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Отменили более 100 рейсов.
В ключевых аэропортах Москвы - «Внуково» и «Шереметьево» - отменили и задержали более 120 авиарейсов из-за массированной атаки дронов.
Об этом сообщила РБК-Украина.
По подсчетам издания, в двух столичных аэропортах корректировки расписания затронули около 40 рейсов на вылет и более 80 на прилет.
В несколько самолетов успели сесть пассажиры, после чего в 22:27 по местному времени в «Шереметьево» и «Внуково» ввели план «Ковер».
Часть рейсов была перенесена на следующий день.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 2 сентября противовоздушная оборона сбила 9 летевших на столицу беспилотников.
По состоянию на 00:27 3 сентября мэр российской столицы сообщил о якобы сбитых уже 10 дронах.
План «Ковер» в РФ - это специальный режим в воздушном пространстве, который вводится в случае серьезной угрозы, в том числе во время атак БпЛА или появления неизвестных воздушных объектов.
После объявления «Ковра» гражданские самолеты должны немедленно покинуть определенную зону или совершить посадку, а работу аэропортов могут полностью ограничить.
Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов Украины.