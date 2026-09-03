В США выпустили доллар с лицом Трампа 16 3.09.2026, 7:53

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Дональд Трамп

Монеты имеют золотистое покрытие из марганцевой латуни.

Монетный двор США объявил в среду, что в обращение поступили однодолларовые монеты с изображением президента США Дональда Трампа, которые можно приобрести на веб-сайте.

Об этом сообщает ABC News.

Согласно заявлению, монеты посвящены 250-летию подписания Декларации о независимости США и помимо портрета Трампа они содержат надписи: «1776-2026», «LIBERTY» и «IN GOD WE TRUST».

Набор из 25 штук однодолларовых монет стоит 61 доллар. В то же время мешок со 100 монетами стоит 154,50 доллара. И эти монеты могут использоваться в качестве законного платежного средства.

«Эти монеты также находятся в обращении, поэтому проверьте свою мелочь. Соберите их сегодня», - заявили в Монетном дворе.

Уже известно, что монеты изготовлены не из настоящего золотая, а имеют золотистое покрытие из марганцевой латуни. Сколько всего выпущено монет, неизвестно, однако 250 тысяч из них имеют специальную отметку «4 июля», которая случайно была отчеканена и включена в рулоны и мешки.

На данный момент действует ограничение на заказ двух товаров на семью. Такое ограничение будет в силе до 14:00 сегодняшнего дня (по минскому времени до 21:00).

Также СМИ отмечают, что это первый в истории случай, когда действующего президента США разместили на монете, которая предназначена для ежедневного оборота.

Последний и единственный раз, когда изображение ныне живущего президента появилось на денежных купюрах, было 100 лет назад. В частности, в 1926 году на серебряной монете в 50 центов был изображен тогдашний президент Кальвин Кулидж. При этом они не предназначались для ежедневного оборота.

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