В одном из дворов Гродно встретили метровую змею 7 3.09.2026, 8:25

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Она встала в защитную стойку и напугала людей.

В Гродно возле дома № 47 на улице Домбровского в Гродно заметили крупную змею. Фото и видео рептилии показал портал Newgrodno.by.

Длина незваного гостя составляла около метра. По внешним признакам это был обыкновенный уж, однако его внушительные размеры застали местных жителей врасплох. Очевидцами близкого контакта с дикой природой стали молодая девушка и ребенок.

Встреча оказалась взаимным стрессом как для людей, так и для пресмыкающегося. Заметив прямо перед собой чешуйчатого соседа, испуганные горожане громко вскрикнули. От неожиданного резкого звука змея тоже запаниковала: она мгновенно приняла оборонительную позицию, угрожающе приподняв переднюю часть тела над землей — выше уровня колена взрослого человека.

К счастью, инцидент закончился мирно, и никто не пострадал. Рептилия вскоре предпочла ретироваться в безопасное место.

Специалисты напоминают, что с приходом тепла змеи часто заползают в городскую черту в поисках еды или укрытия. При встрече с ними не стоит паниковать, делать резких движений или пытаться поймать животное — в большинстве случаев они уползают сами.

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