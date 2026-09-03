Украинские пилоты перехватили российский БПЛА «Князь Вещий Олег» на высоте 3600 метров 3 3.09.2026, 8:33

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Видеофакт.

Операторы дронов 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ перехватили и уничтожили российский разведывательный БПЛА «Князь Вещий Олег».

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты с помощью дронов-перехватчиков STING от «Диких Шершней» поразили российский беспилотник на нетипичной для него высоте — 3600 метров.

Разведывательный БПЛА был уничтожен во время полета, еще до того, как он успел провести разведку.

Подробности о БПЛА

«Князь Вещий Олег» — новая российская разведывательная система, предназначенная для проведения разведывательных операций.

Заявленная максимальная скорость дрона составляет 130 км/ч, максимальная высота полета — 3000 метров, радиус действия — 45 км, а продолжительность полета — до 3,5 часов.

Украинские операторы уничтожили беспилотник на высоте 3600 метров, что превышает заявленную производителем максимальную высоту полета.

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