Украинские пилоты перехватили российский БПЛА «Князь Вещий Олег» на высоте 3600 метров

Украинские пилоты перехватили российский БПЛА «Князь Вещий Олег» на высоте 3600 метров3
- 3.09.2026, 8:33
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Видеофакт.
Операторы дронов 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ перехватили и уничтожили российский разведывательный БПЛА «Князь Вещий Олег».
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты с помощью дронов-перехватчиков STING от «Диких Шершней» поразили российский беспилотник на нетипичной для него высоте — 3600 метров.
Разведывательный БПЛА был уничтожен во время полета, еще до того, как он успел провести разведку.
Подробности о БПЛА
«Князь Вещий Олег» — новая российская разведывательная система, предназначенная для проведения разведывательных операций.
Заявленная максимальная скорость дрона составляет 130 км/ч, максимальная высота полета — 3000 метров, радиус действия — 45 км, а продолжительность полета — до 3,5 часов.
Украинские операторы уничтожили беспилотник на высоте 3600 метров, что превышает заявленную производителем максимальную высоту полета.