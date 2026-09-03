Лавров объявил о «культурном» ответе Германии, но перепутал российские города

Лавров объявил о «культурном» ответе Германии, но перепутал российские города6
- 3.09.2026, 8:40
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Глава МИД РФ опозорился на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Россия закроет отделения Института Гёте в ответ на решение Германии прекратить работу Русского дома в Берлине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.
«Здесь (в России. — Прим. ред.) у немцев есть отделения Института Гёте. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем себя уважать», — сказал Лавров.
По его словам, власти Германии должны были понимать, что решение по Русскому дому «означает окончание их культурного присутствия в России».
При этом Лавров, по всей видимости, перепутал один из городов. На сайте Института Гёте указано, что его отделения в России находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а не в Екатеринбурге. В Москве и Петербурге институты продолжают работать, на их сайтах опубликованы актуальные программы и расписание мероприятий.