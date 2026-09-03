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Лавров объявил о «культурном» ответе Германии, но перепутал российские города

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  • 3.09.2026, 8:40
  • 8,802
Лавров объявил о «культурном» ответе Германии, но перепутал российские города
Сергей Лавров
Фото: Getty Images

Глава МИД РФ опозорился на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Россия закроет отделения Института Гёте в ответ на решение Германии прекратить работу Русского дома в Берлине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

«Здесь (в России. — Прим. ред.) у немцев есть отделения Института Гёте. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем себя уважать», — сказал Лавров.

По его словам, власти Германии должны были понимать, что решение по Русскому дому «означает окончание их культурного присутствия в России».

При этом Лавров, по всей видимости, перепутал один из городов. На сайте Института Гёте указано, что его отделения в России находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а не в Екатеринбурге. В Москве и Петербурге институты продолжают работать, на их сайтах опубликованы актуальные программы и расписание мероприятий.

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