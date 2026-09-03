ISW: Путин оторван от реальности 2 3.09.2026, 9:22

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Фото: Getty Images

Аналитики раскрыли ложь Кремля об «успехах» на поле боя.

Российский лидер Владимир Путин продолжает преувеличивать успехи российских войск на фронте, утверждая, что военная победа России в Украине неизбежна. Однако эти заявления абсолютно оторваны от реальности и не соответствуют ситуации на поле боя, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, 1 сентября на пресс-конференции Путин заявил, что захват Донецкой области идет по плану и что в августе войска РФ захватили 15 населенных пунктов общей площадью 270 квадратных километров в Донецкой области.

Однако данные из открытых источников не подтверждают заявления Путина, отмечают аналитики. Так, ISW оценивает, что российские войска захватили только 90,35 квадратных километров территории в августе 2026 года, по сравнению с 505,55 квадратными километрами в августе 2025 года.

В то же время украинские войска проводили значительные контрнаступательные операции, освободив не менее 129,81 квадратных километров только в августе.

«Путин установил не менее 15 отдельных сроков для захвата российскими войсками всей Донецкой области, ни один из которых российские войска не выполнили», - подчеркивают аналитики.

Путин также утверждал, что армия РФ захватила Святогорск, однако это опровергается всеми имеющимися доказательствами, пишут в ISW. Так, по данным аналитиков, россияне в конце весны/начале лета 2026 года находились на расстоянии до 13 километров от Святогорска, при этом нынешняя российская линия обороны проходит еще дальше, учитывая продолжающиеся контрнаступательные операции Украины вблизи Лимана.

Путин также утверждал, что его войска захватили Казачью Лопань к северу от Харькова. Украинские официальные лица опровергли это утверждение 2 сентября. ISW также располагает данными о том, что российские войска присутствуют лишь на около 13% территории населенного пункта.

Путин также безосновательно утверждал, что российские войска окружили 13 украинских батальонов общей численностью около 5000 военнослужащих на восточном берегу Оскильского водохранилища.

«ISW не обнаружила доказательств присутствия российских сил в заявленном районе, не говоря уже об окружении крупных украинских сил», - отмечается в отчете.

Путин осознает, что оторван от нынешней ситуации на поле боя

Как отмечают в ISW, российский диктатор пытается представить себя информированным лидером. Путин заявил, что получает информацию о ходе боевых действий из «различных источников» и подчеркнул, что его восприятие ситуации на поле боя «вполне объективно».

«Заявление Путина, вероятно, является попыткой представить себя российской общественности как вовлеченного и знающего военного лидера. Это признание говорит о том, что Путин осознает, что существует более широкое мнение о том, что оценки ситуации на поле боя, данные высокопоставленными российскими чиновниками, завышены», - отмечают аналитики.

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