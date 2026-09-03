Образец людоедства 2 Виталий Портников, vilni-media

3.09.2026, 9:54

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Виталий Портников

Лучше, чем настоящий Толстой, а не ничтожество с громкой фамилией, и не скажешь.

Еще несколько недель назад можно было услышать знакомую риторику об освобождении украинцев от нацистов, о засилье Запада, воюющего с Россией, и об «одном народе», насильственно разделенном проклятыми «националистами».

А вот заместитель председателя Государственной думы России от путинской Единой России Петр Толстой призывает к уничтожению украинских городов и утверждает, что невиновных в Украине нет. А депутат Госдумы от другой пропутинской партии — Справедливой России — Алексей Журавлев называет возможность применения ядерного оружия обязанностью Российской Федерации и сравнивает украинцев с… японцами, ставшими союзниками Соединенных Штатов после ядерной бомбардировки. Хотя, казалось бы, где американцы и японцы, а где украинцы и россияне? Ведь американцев и японцев никто никогда не называл одним народом, правда?

Приспешники Путина понимают, что война идет совсем не так, как ее планировали в Кремле. Что армия не продвигается теми темпами, которые обещают Путину его генералы. Что европейцы продолжают помогать Украине даже после сокращения помощи со стороны Соединенных Штатов. Что удары по российской экономике создают серьезные проблемы для будущего функционирования чекистского режима. И свою злость они готовы вымещать на женщинах и детях — в буквальном смысле! Ведь расправа над Киевом и Киевской областью — это, по сути, компенсация за невозможность добиться капитуляции Украины.

Я не стану называть это истерикой в агонии. До агонии путинского режима еще далеко, очень далеко, и я не исключаю, что на пути к краху российский президент развяжет еще несколько агрессивных войн. Но это — настоящая явка с повинной для военного трибунала, откровенное изложение российских намерений. То, что сейчас говорят Толстой, Журавлев и другие российские пропагандисты и чиновники, окончательно разрушает легенду о «братстве» и освобождении.

Российские шовинисты и раньше никогда так не думали, и раньше относились к украинцам как к чужим, и раньше рассматривали захват украинских земель именно как оккупацию — достаточно прочесть документы времен Переяславской рады и большевистского удара по Украине, чтобы в этом убедиться. Но они всегда радостно лгали, чтобы оправдать захват чужих земель, чтобы объяснить, почему они убивают, грабят и жгут.

А теперь они перестали лгать. И продемонстрировали, что мы имеем дело с банальностью чистого зла, которое даже больше не пытается выдать себя за добро. И в самом деле — зачем дьяволу скрывать, что у него есть хвост, если все и так это видят? Вот и Толстой больше не скрывает.

Кстати, о Толстом — этом людоеде и мерзавце, являющемся прямым потомком знаменитого русского писателя. Ровно 117 лет назад Лев Толстой подчеркнул в так и не отправленном письме одному из высокопоставленных российских чиновников, что пишет «об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей меры его несчастья и не жалеете его так, как того заслуживает его положение. Человек этот — вы сами… Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать вашу ужасную деятельность, потому что своей нынешней деятельностью вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой вас всегда будут воспринимать как образец грубости, жестокости и лжи».

Сегодня эти слова русского классика можно было бы адресовать и его лживому правнуку, и тем, кому тот служит — Путину, чекистским и армейским генералам, всем соучастникам объявленного убийства мирных украинцев. Лучше, чем сам Толстой — именно настоящий Толстой, а не ничтожество с громкой фамилией, — и не скажешь. Все эти люди — воплощение грубости, жестокости и лжи.

Виталий Портников, vilni-media

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