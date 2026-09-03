В Минске появилась новая дорожная разметка 3 3.09.2026, 10:19

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Фото: smartpress.by

Фотофакт.

В минском проезде, соединяющем улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского, изменили схему организации движения. На отдельных участках нанесли экспериментальную «вафельную» разметку в сочетании со знаком 3.27 «Остановка запрещена» — оставлять здесь автомобили теперь запрещено.

Этот жилой квартал считается одним из самых насыщенных социальными объектами: здесь работают несколько школ и гимназий, детские сады, музыкальная школа и две поликлиники. Как пояснили в ГАИ Минска, поводом для изменений стали жалобы местных жителей на постоянные заторы из машин в утренние и вечерние часы. Автомобили, припаркованные вдоль проезда, создавали помехи встречному транспорту.

Чтобы решить проблему, Госавтоинспекция выделила в проезде четыре зоны для разъезда транспорта. На каждом из этих участков протяженностью около 15 метров ввели запрет на остановку и стоянку. Перед нанесением разметки там установили соответствующие дорожные знаки, а на покрытие нанесли экспериментальное «вафельное» поле с обозначением знака 3.27.

Фото: smartpress.by

Изменения не свелись только к парковочному режиму. Рядом со школами оборудовали пикап-зоны, предназначенные для быстрой посадки и высадки детей. Кроме того, в проезде появились нерегулируемые пешеходные переходы, обновили систему освещения и установили дорожные ограждения. Об этом сообщает информагентство «Минск-Новости».

В чем разница между новой разметкой и желтой «вафельницей»?

Новая разметка выполняет другую функцию: обозначает зону перекрестка, куда запрещено выезжать, если впереди образовался затор и автомобиль рискует остановиться прямо на пересечении. Соблюдение этого правила ГАИ контролирует круглосуточно, в том числе с применением камер фиксации.

Фото: smartpress.by

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