Белорус: Почему в Польше и Германии масло вкуснее и дешевле, чем у нас? 21 3.09.2026, 10:52

5,552

Пользователи соцсетей сравнили цены и поспорили о вкусах.

Минчанин to_bok_ рассказал о стоимости масла в некоторых магазинах Варшавы.

«Пока в Беларуси борются с высокими ценами, в Польше борьба против низких цен, — пишет он. — А ведь когда—то поляки к нам ездили на закупы и жили беднее белорусов. Цены на масло в Польше и в Беларуси: 0,80 BYN — 200 гр («Бедронка») 4,77 BYN — 180 гр («Европт»). Пачку 200 граммов с трудом нашел, «клецкая крыначка» за 5,95, то есть в 7 с половиной раз дороже».

Отдельно он рассказал и о качестве, и о составе масла, купленного в Варшаве:

«Читать долго не придется, в составе кроме сливок ничего нет. 82% жирности».

Многие пользователи поддержали автора поста и назвали примеры цен на продукты в магазинах стран ЕС. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Еще шок от разницы цен на сахар. В Польше на скидках можно взять чуть больше 60 копеек в переводе на белорусские рубли, в Беларуси около 2,5 рублей. Скидок не бывает.

— В Польше продукты не только дешевле, но и качественнее.

— В Нидерландах в «Лидле» 1.15 евро без скидок за 250 гр.

— Это очень вкусное масло. Муж привозил из Польши весной этого года, когда были эти скидки. Мне есть, с чем сравнить, в Беларуси тоже вкусное масло. Но и польское оказалось на уровне.

— В Германии сейчас пачка сливочного масла 250 граммов стоит 1,29 евро или примерно 4,50 белорусских рублей.

— Сколько стадий отрицания я за этот день встретил: и «залеживается» и «испорченный» и вообще это не масло, что угодно кроме признания очевидного факта. И вопроса: а почему в Польше и Германии масло вкуснее и дешевле, чем у нас?

— Настоящее вкусное масло. И да, акции приятные. Можно и две пачки купить, и одну, уже чуть дороже. И, да, из Германии чаще приезжают в Польшу закупаться.

— Это как и с сахаром из «Бедронки», где он был 1 злотый за 1 килограмм. Обычный ведь? Да. Так и масло. Вкусное очень.

— В Беларуси масло по 200 граммов не найти, перешли на 180 грамм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com