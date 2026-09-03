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Соловьев отличился новыми бредовыми идеями о европейских границах

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  • 3.09.2026, 11:15
  • 7,032
Соловьев отличился новыми бредовыми идеями о европейских границах
Владимир Соловьев

Пропагандист призвал денонсировать объединение Германии и восстановить ГДР.

Ведущий кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередном выпуске своей телепередачи отличился новыми абсурдными заявлениями о европейских государственных границах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рупор российской пропаганды предложил отменить признание современной Германии.

В своем выступлении Соловьев заявил о необходимости денонсировать подписанный в 1990 году Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (формат «4+2»), который заложил юридическую основу для объединения ФРГ и ГДР.

«Исходя из нарушения базовой договоренности 4+2, денонсировать признание объединения Германии, не признавать вообще эту страну как таковую, требовать восстановления ГДР и просто прервать всякие дипломатические отношения. Такой страны нет», — выдал очередную порцию антизападной риторики пропагандист.

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