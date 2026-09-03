Соловьев отличился новыми бредовыми идеями о европейских границах 17 3.09.2026, 11:15

7,032

Владимир Соловьев

Пропагандист призвал денонсировать объединение Германии и восстановить ГДР.

Ведущий кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередном выпуске своей телепередачи отличился новыми абсурдными заявлениями о европейских государственных границах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рупор российской пропаганды предложил отменить признание современной Германии.

В своем выступлении Соловьев заявил о необходимости денонсировать подписанный в 1990 году Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (формат «4+2»), который заложил юридическую основу для объединения ФРГ и ГДР.

«Исходя из нарушения базовой договоренности 4+2, денонсировать признание объединения Германии, не признавать вообще эту страну как таковую, требовать восстановления ГДР и просто прервать всякие дипломатические отношения. Такой страны нет», — выдал очередную порцию антизападной риторики пропагандист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com