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«Почему в 2026 году у школьников нет доступа к питьевой воде?»

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  • 3.09.2026, 11:06
  • 1,736
«Почему в 2026 году у школьников нет доступа к питьевой воде?»

Новый учебный год, старые вопросы.

Пользовательница Threads frau_rosine пожаловалась на отсутствие у школьников доступа к питьевой воде.

«Я не буду сейчас разглагольствовать на тему того, что родители школьников в Беларуси оплачивают даже пользование этими несчастными учебниками, которые им выдают, не говоря уже о пополнении МТБ, — пишет она. — Но скажите мне, почему в 2026 году у школьников Беларуси нет доступа к питьевой воде в школе, если этим не озаботятся родители?»

Автору поста ответили, что, согласно санитарным нормам, доступ к питьевой воде должен быть и посоветовали обратиться в прокуратуру. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— По СанПин вода положена. Для организации питьевого режима учащихся учреждений образования должна использоваться фасованная в емкости негазированная питьевая вода промышленного производства или из централизованной водопроводной системы после ее доочистки через локальные фильтры промышленного производства и (или) кипяченая вода. Места для организации питьевого режима должны быть максимально приближены к учебным помещениям.

— Странно, что вы не пишите в прокуратуру и санстанцию.

— Родители покупают, потому что или не знают об обеспечении водой, или просто хотят профинансировать УО.

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