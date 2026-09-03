Диетолог рассказал, как наиболее полезно готовить картофель 7 3.09.2026, 11:37

4,318

Ключевое значение имеет не сам продукт, а способ его приготовления.

Картофель вполне может присутствовать в повседневном меню и при этом оставаться частью здорового питания. Ключевое значение имеет не сам продукт, а способ его приготовления. Специалисты по питанию советуют чаще выбирать варку, запекание или приготовление на пару, поскольку такие методы позволяют обойтись без большого количества масла.

Об этом пишет Today.com.

Как отмечает дипломированный диетолог Натали Риццо, полностью отказываться от картофеля фри время от времени необязательно. Но если картофель регулярно появляется на столе, лучше готовить его так, чтобы количество добавленного жира было минимальным.

Наиболее удачными вариантами считаются запеченный, отварной картофель и картофель, приготовленный на пару. Ещё больше пользы можно получить, если не очищать клубни от кожуры — в ней содержится дополнительное количество пищевых волокон и других питательных веществ. Клетчатка, в свою очередь, важна для нормальной работы кишечника и способна поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Какие полезные вещества содержит картофель

По словам специалиста, картофель нельзя считать вредным продуктом. Напротив, он служит источником ряда важных для организма веществ, включая калий и витамин С.

Разные сорта картофеля отличаются и по составу. Например, батат, известный как сладкий картофель, содержит значительное количество бета-каротина. А некоторые сорта японского батата с фиолетовой кожурой богаты витамином Е.

При этом способ приготовления способен заметно изменить пищевую ценность блюда.

Почему жареный картофель лучше есть реже

Даже превратившись в картофель фри или чипсы, картофель по-прежнему остаётся овощем. Однако во время жарки продукт впитывает дополнительный жир, а его калорийность значительно возрастает. Кроме того, при таком способе приготовления могут образовываться соединения, избыток которых нежелателен для здоровья.

В итоге большое количество масла, соли и высокая калорийность способны свести на нет часть преимуществ, которыми обладает картофель в менее обработанном виде.

Натали Риццо также предупреждает: не стоит использовать слишком много жира даже при домашнем приготовлении картофеля. Иначе привычный овощной гарнир рискует превратиться в очень калорийное блюдо с большим количеством насыщенных жиров.

Какое масло выбрать для картофеля

Если совсем без масла обойтись не получается, специалист советует обратить внимание на оливковое или рапсовое масло — они считаются более удачным выбором по сравнению с твёрдыми или насыщенными жирами.

Таким образом, картофель сам по себе не обязательно исключать из здорового рациона. Гораздо важнее соблюдать умеренность и чаще выбирать щадящие способы приготовления, не перегружая блюдо маслом, солью и другими калорийными добавками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com