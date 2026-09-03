«Сотни дронов по аэродромам»: каковы цели украинской операции М&М's 12 3.09.2026, 12:29

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В РФ один за одним отменяют рейсы.

Украине необходимо наносить удары по российским гражданским аэродромам, поскольку на них установлено оборудование для подавления украинских БПЛА. Такое мнение в эфире «Вот Так» высказал украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригрозил сделать воздушное пространство России непригодным для полетов гражданской авиации. По данным The Atlantic, Зеленский дал старт операции по блокировке российских аэропортов.

В середине августа журналист издания The Atlantic Саймон Шустер сообщил, что ВСУ планируют провести операцию под кодовым названием «М&М's», которая предполагает одновременный запуск огромного количества БПЛА с искусственным интеллектом (до 1000 в сутки) по московским аэропортам. Цель замысла состояла в том, чтобы на длительный период закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов, помешать российской элите совершать международные перелеты и тем самым заставить ее ощутить последствия вторжения в Украину.

По данным The Atlantic, планирование операции приостановили в июле, когда Зеленский уволил ее главного организатора Михаила Федорова с поста министра обороны. После выхода статьи Федоров подтвердил, что военное ведомство действительно разрабатывало планы операции «М&М's». The Telegraph пишет, что летом Киев в итоге отказался от операции, поскольку опасался жертв среди мирного населения и негативной реакции со стороны европейских партнеров.

При этом 2 сентября Саймон Шустер сообщил со ссылкой на источник, что Зеленский все же дал старт операции «М&М's». До этого украинский президент заявил, что Украина намерена сделать воздушное пространство России непригодным для полетов гражданской авиации.

Украинский военный эксперт Роман Свитан отмечает, что у ударов ВСУ по аэропортам России есть и другое предназначение — на гражданских аэродромах установлены приводные маяки и обзорные локаторы, которые российские расчеты ПВО используют для подавления украинских БПЛА.

«Россияне, используя информацию [с маяков и локаторов], пытаются сбить украинские дроны. Для того, чтобы защитить дроны, Украина противостоит российским радиотехническим войскам. А это противостояние приведет, в конце концов, к уничтожению этого аэродромно-технического оборудования, в том числе гражданских аэродромов. Без его уничтожения мы не закроем глаза радиотехническим войскам России, не закроем глаза ее ПВО», — сказал Свитан в эфире «Вот Так».

По словам эксперта, речь может идти об ударах не только по аэродромам в Москве, но также, например, в Санкт-Петербурге, Ярославле и на Северном Кавказе. Для того, чтобы парализовать один аэропорт, ВСУ придется запускать по нему несколько десятков дронов, говорит военный эксперт:

«Это значит, что нужно как минимум несколько сотен дронов отправлять по аэродромам. Причем эти дроны должны быть своеобразными. Они должны выбивать радиолокацию российскую, это дроны, которые должны идти на радиосигнал».

Свитан также предполагает, что при ударах по аэродромам Украина может применять не только беспилотники, но и ракеты. В этих условиях Киев должен будет предупредить гражданские авиакомпании и страховые компании, что планирует проводить подобные операции, чтобы избежать гражданских жертв.

Дроны и российское небо

1 сентября Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится опасным из-за массового присутствия украинских БПЛА. Он предупредил об этом все авиакомпании, которые пользуются воздушным пространством России, поскольку Киев, как отметил президент, не хочет допустить жертв среди гражданских.

После заявления Зеленского Украина направила предупреждение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

На следующий день, 2 сентября, турецкие авиакомпании Pegasus Airlines и Turkish Airlines отменили несколько рейсов между Турцией и городами России. Это произошло после атаки БПЛА на Подмосковье, из-за которой в аэропорту Внуково на несколько часов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Сами авиакомпании пока не связывают отмены с угрозой атак дронов. В ночь на 3 сентября московские аэропорты также приостанавливали работу из-за БПЛА.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление Зеленского об украинских дронах в российском небе, назвал его слова «заявкой на государственный терроризм». Он также пригрозил, что если «такие трагедии (падения российских самолетов из-за атак БПЛА — Ред.) будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается».

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