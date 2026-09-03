Лукашенко приказал «хорошенько встряхнуть» школьников

Лукашенко приказал «хорошенько встряхнуть» школьников27
- 3.09.2026, 13:17
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Особенно в плане физической подготовки.
Лукашенко решил принять с докладом министра образования Андрея Иванца.
Диктатор признался, что примерно неделю пров ел в заграничных командировках, а до этого был занят куда более важным для него делом — контролировал уборочную кампанию в деревне. «От этого никак нельзя было уйти. Поэтому как будто бы вопросы школы и вузов отошли на второй план. Но это не значит, что я не в курсе, как у нас складывались дела с началом нового учебного года», — заявил он.
Далее последовал традиционный разнос. На этот раз под раздачу попала физическая подготовка школьников — Лукашенко заявил, что школа «недорабатывает». В качестве аргумента правитель, как обычно, сослался на мнение военных: мол, призывники хоть и стали чуть получше, но вс е равно недостаточно годны. «Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении», — распорядился он, в очередной раз оценивая систему образования прежде всего через призму пригодности будущих призывников к армейской службе.
Досталось и ремонтам учебных заведений — хотя министр как раз бодро отчитался, что все школы получили пресловутые «паспорта готовности», а за три года капитально отремонтировали более 300 зданий. Однако и это не удовлетворило Лукашенко, который в своей фирменной манере потребовал «полностью школы встряхнуть» — «чего бы это ни стоило».