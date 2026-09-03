Европейские и украинские разведслужбы объединяются 1 3.09.2026, 13:50

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Современная разведка — это командный вид спорта.

Европейские разведывательные службы вынуждены перестраиваться на фоне растущего давления со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, а также осложнения отношений с США. В этой ситуации разведка все больше превращается в командную игру, где значение имеют не только крупнейшие спецслужбы континента, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным последних опросов первое место среди европейских разведывательных служб заняла британская MI6, набравшая 251 балл. Второе место получила французская DGSE — 169 баллов. Третьей стала нидерландская AIVD с 97 баллами.

На четвертой позиции оказались сразу две украинские спецслужбы — СБУ и ГУР, набравшие 77 баллов. Немецкая BND заняла пятое место с 62 баллами. Рейтинг был составлен на основе оценок 60 специалистов из 25 стран, включая бывших руководителей разведывательных ведомств.

Современную разведку невозможно оценивать исключительно по размеру бюджета или численности сотрудников.

«Современная разведка — это командный вид спорта», — пишет он.

Европейские государства все активнее ищут собственные возможности для противодействия российским угрозам. Германия недавно одобрила законопроект, расширяющий возможности BND и BfV в борьбе с гибридными операциями России. Швеция также создает новое гражданское разведывательное ведомство.

«Однако европейские службы пока не способны компенсировать возможности США. Даже британский Центр правительственной связи GCHQ не сопоставим с Агентством национальной безопасности США по масштабам и техническим ресурсам», — пишут эксперты.

Особое место в новой европейской системе занимают небольшие страны. Нидерланды, Швеция, Норвегия, Эстония, Польша и Дания обладают опытом работы против России и собственными уникальными возможностями.

Украинские спецслужбы выделяются еще более активным подходом. В условиях войны они проводят операции на территории России, наносят удары по стратегическим объектам и организуют диверсии.

«Немногие разведывательные службы способны быть универсальными», — отмечают авторы. Именно поэтому сильнейшим преимуществом Европы может стать объединение возможностей разных стран.

Украинские спецслужбы способны проводить против России тайные операции, на которые большинство западных разведок не решается или не имеет возможностей. Европейским союзникам в этой ситуации следует сосредоточиться на усилении разведывательной поддержки Украины и развитии общей системы безопасности.

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