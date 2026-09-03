Белорус с помощью ИИ создает исторические ролики о Кракове 3.09.2026, 14:27

1,182

Изображение создано Иваном

Для этого ему приходится изучать много исторических источников.

Иван бродит по средневековому Кракову, изучая тогдашние способы борьбы с карманниками или рассматривая мужчину, приставленного к позорному столбу, — тот еще легко отделался. Такие виртуальные путешествия блогер создает с помощью нейросети, но для этого ему приходится изучать много исторических источников. Зато благодаря Ивану каждый может увидеть, например, как выглядела центральная площадь Кракова в XV веке или в каком замке жила одна из первых в Европе морских свинок. MOST узнал у него, как и зачем создаются такие ролики.

Иван переехал в Краков пять лет назад по предложению IT-компании. До этого мужчина бывал в Польше только проездом в детстве — и к моменту релокации полного представления о стране составить не успел.

— Первое время чувствовал себя как турист: костелы, Вавельский замок, огромное количество исторической архитектуры — вау, — вспоминает свои первые впечатления Иван.

После коллеги подсказали, что и вокруг Кракова много интересных исторических мест — вместе с супругой Иван начал изучать и их.

Изображение создано Иваном

Решив первые бытовые вопросы, молодой человек подписался на блогеров, которые рассказывали о Кракове по-русски, затем перешел к польским каналам, историческим сайтам и книгам, стал ходить на экскурсии. И со временем понял, что мог бы рассказать о городе не хуже.

— Жена мне всегда говорила, что у меня хорошо получается рассказывать. Мы когда вместе куда-то едем, я всегда болтаю, — улыбается Иван.

Ему действительно удается рассказывать об истории с юмором. Например, показывая позорный столб, он уверяет: что «это еще лайтовое наказание».

Так мужчина решил создавать ролики и виртуальные экскурсии и публиковать их в Instagram.

— Я понял, что хочу показать, как конкретный объект выглядел 500 лет назад, и при этом добавлять кинематографичность и достоверность.

Свое хобби Иван совмещает с работой программиста, поэтому на видео у него остается не так много времени — бывает, всего 20 минут перед сном. Поэтому на создание одного ролика может уходить до нескольких месяцев.

Изображение создано Иваном

Каждое новое видео сложнее в исполнении. Некоторые ролики Иван генерирует через нейросеть.

— Большинство людей, которые работают с нейросетями, говорят: нарисуй — и она создает рандомные кадры, которые лишь отдаленно напоминают то, что нужно. Одну точку с разных ракурсов нейросеть рисует как попало.

Поэтому большую часть времени Иван тратит на то, чтобы соблюсти правильную геометрию кадра и историческую точность.

— Последний раз полностью сделал 3D-модель площади: в нейросети нарисовал отдельно каждый домик, расставил их согласно тому, как описывалось в статьях по реконструкции. После через нейросеть добавил картинкам реалистичности и сделал видео, в котором каждый кадр по геометрии совпадает со следующим, — описывает процесс создания Иван.

Если по сюжету видео нужны персонажи, мужчина создает и их. Много времени уходит на то, чтобы в каждом кадре они были одинаковыми.

— Прикольная работа. Каждое новое видео становится все более технологичным.

Изображение создано Иваном

Тем не менее визуальная составляющая ролика для Ивана вторична: важнее передать историческую точность. Для этого он сверяется со специализированными сайтами по Средневековью и литературными источниками. В будущем Иван планирует расширить географию роликов.

— Интересна вся Польша: уже есть варианты сценариев про горный юг страны — Подгальский район, который очень отличается. Крайне интересные события, связанные со Второй мировой войной — в Варшаве и Жешуве. Может, что-то и о других городах сделаю, — рассуждает мужчина.

Изображение создано Иваном

Иван говорит, что пока хочет сосредоточиться на создании видео, но мысли о проведении офлайн-экскурсий по Кракову у него уже появлялись. Правда, и здесь есть ограничения: конкуренцию среди краковских экскурсоводов Иван называет бешеной.

— Периодически люди спрашивают, как попасть ко мне на экскурсию и сколько она стоит. Я извиняюсь, но не провожу их. В тех местах, где мог и хотел бы проводить экскурсии, нужна лицензия. Поэтому пока таких планов нет, но мысли есть, — резюмирует Иван.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com