Опечатка на банкомате в Минске развеселила белорусов 2 3.09.2026, 14:49

8,136

На этом курьезы не закончились.

Необычную ошибку заметили на одном из банкоматов «Альфа Банка» в Минске. На наклейке с адресами ближайших устройств улица Куйбышева неожиданно превратилась в «Куйбывшева». Дополнительный повод для шуток пользователям дал номер дома — 69, пишет «Онлайнер».

Фотография появилась в Threads и быстро вызвала бурную реакцию. Автор публикации обратилась к банку с вопросом: «Вы что творите? Вы что вытворяете?»

В комментариях сразу начали упражняться в остроумии. «Прям по Фрейду опечаточка, я бы не исправляла», — написала одна из пользовательниц. Другие заметили, что «на улице все сошлось — и Куйбывшева, и 69», а кто-то добавил, что хорошо еще не ошиблись в первой букве.

Не остался в стороне и сам «Альфа Банк». Там ошибку признали и ответили в том же стиле.

— Накуйралесили мы! Будем исправлять, спасибо! Надеемся, что все, кто это увидел, ушли от нас с улыбкой и хорошим настроением, — написали представители банка.

На этом банковская орфография в обсуждении не закончилась. Один из пользователей поделился фотографией уже из другого банка. Там над устройством для внесения наличных висит табличка «Премщик выручки» вместо «Приемщик выручки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com