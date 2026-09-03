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Опечатка на банкомате в Минске развеселила белорусов

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  • 3.09.2026, 14:49
  • 8,136
Опечатка на банкомате в Минске развеселила белорусов

На этом курьезы не закончились.

Необычную ошибку заметили на одном из банкоматов «Альфа Банка» в Минске. На наклейке с адресами ближайших устройств улица Куйбышева неожиданно превратилась в «Куйбывшева». Дополнительный повод для шуток пользователям дал номер дома — 69, пишет «Онлайнер».

Фотография появилась в Threads и быстро вызвала бурную реакцию. Автор публикации обратилась к банку с вопросом: «Вы что творите? Вы что вытворяете?»

В комментариях сразу начали упражняться в остроумии. «Прям по Фрейду опечаточка, я бы не исправляла», — написала одна из пользовательниц. Другие заметили, что «на улице все сошлось — и Куйбывшева, и 69», а кто-то добавил, что хорошо еще не ошиблись в первой букве.

Не остался в стороне и сам «Альфа Банк». Там ошибку признали и ответили в том же стиле.

— Накуйралесили мы! Будем исправлять, спасибо! Надеемся, что все, кто это увидел, ушли от нас с улыбкой и хорошим настроением, — написали представители банка.

На этом банковская орфография в обсуждении не закончилась. Один из пользователей поделился фотографией уже из другого банка. Там над устройством для внесения наличных висит табличка «Премщик выручки» вместо «Приемщик выручки».

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