Российская повариха узнала, что «Лукашенко порвал за нее директора школы»
- 3.09.2026, 15:27
- 9,898
В Сети появилось абсурдное видео.
Российская блогер, повариха из Выборга неожиданно узнала, что за нее «Лукашенко порвал директора школы». Блогер обнаружила, что кадры с ней были использованы в ролике, где хвалят диктатора.
В ироничной манере она прокомментировала видео, где рассказывается, что она якобы была уволена директором за правду о продуктах в школе, а затем «Лукашенко порвал за нее».
«Вот и верь новостям в интернете», — смеется Ольга Гурская.