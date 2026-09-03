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Российская повариха узнала, что «Лукашенко порвал за нее директора школы»

  • 3.09.2026, 15:27
  • 9,898
Российская повариха узнала, что «Лукашенко порвал за нее директора школы»

В Сети появилось абсурдное видео.

Российская блогер, повариха из Выборга неожиданно узнала, что за нее «Лукашенко порвал директора школы». Блогер обнаружила, что кадры с ней были использованы в ролике, где хвалят диктатора.

В ироничной манере она прокомментировала видео, где рассказывается, что она якобы была уволена директором за правду о продуктах в школе, а затем «Лукашенко порвал за нее».

«Вот и верь новостям в интернете», — смеется Ольга Гурская.

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