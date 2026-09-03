Названа дата резкого потепления в Беларуси 3.09.2026, 16:10

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Будет до +28.

Синоптики сообщили дату резкого потепления в Беларуси — воздух прогреется до +28 градусов. Подробности БелТА озвучили в Белгидромете.

Согласно прогнозам, в период с 7 по 9 сентября из-за роста атмосферного давления количество и интенсивность осадков снизится — дожди будут носить локальный характер. При этом северо-западный ветер сменится на юго-западный, а температура начнёт постепенно расти.

В понедельник, 7 сентября, днём воздух прогреется до 15–22 градусов, ночью столбики термометров покажут от 5 до 12 градусов. В ночные часы местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на северо-востоке страны.

Во вторник, 8 сентября, осадков не ожидается, однако ночью местами возможен слабый туман. Ночная температура составит от +2 до +9 градусов, а на западе страны — до +11 градусов. Днём воздух прогреется до +19...+26 градусов.

В среду, 9 сентября, кратковременные дожди прогнозируются ночью в отдельных районах на западе страны, а днём — преимущественно там же, местами возможны грозы. Ночью температура составит от +7 градусов на востоке до +16 градусов на западе. Днём воздух прогреется до +19...+26 градусов, а на юге Беларуси столбики термометров могут подняться до +28 градусов.

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