«Белавиа» теперь не до шуток 12 Telegram-канал «Письма к дочери»

3.09.2026, 16:28

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Летать будет некуда.

После того, как президент Зеленский намекнул, что может закрыть России небо, в России начали шумно волноваться за бархатный сезон в Турции. У некоторых случилась истерика, другие вспомнили про международное право и сказали, что Зеленский – нарушитель конвенции.

Когда у России неприятности там всегда вспоминают про международное право. Так-то они в России сильные. Поэтому небо над Украиной закрыто с 24 февраля 22 года по праву сильного. А закрывать небо над Россией получается не по праву.

Причем, заметь, в том, что президент Зеленский может закрыть небо над Россией никто в России особо уже и не сомневается. Ну кроме специально ответственных за общественный оптимизм, которые грустно шутят про миллионы украинских дронов.

А остальным как-то уже не до шуток. Шутить было весело раньше. Про то, как Европа перейдет на гужевой транспорт без российского бензина. А сейчас, когда в России не хватает бензина, шутить про закрытое небо уже не весело.

Потому что для того, чтобы закрыть небо минимум над европейской частью России у президента Зеленского нету никаких технических препятствий. В отличие от Путина и российских генералов у президента Зеленского есть некоторые моральные ограничения. Ему надо закрыть небо так, чтобы ни один гражданский самолет не пострадал. И только из-за этих моральных ограничений самолеты в России все еще продолжают летать.

Но, как я понимаю, в принципе этот вопрос решаемый. Для этого надо просто предупредить авиакомпании так, чтобы они поверили. Некоторые вот сразу поверили и стали отменять рейсы. Исключительно, конечно, по административным и техническим обстоятельствам.

Всегда, конечно, остается Аэрофлот. Аэрофлоту из российского неба все равно деваться некуда. Еще есть компания Белавиа. Которой, когда небо над Россией закроется, деваться тоже будет некуда.

Причем, у Аэрофлота останется хотя бы Дальний Восток, куда украинские дроны пока не могут дотянуться на регулярной основе. А у компании Белавиа вообще же ничего не остается. Причем, что особенно обидно, именно тогда, когда жизнь только-только начала налаживаться. Вот буквально недавно компания Белавиа хвасталась как европейские санкции ей не указ. Рассказывала, что ей и без Европы есть куда летать.

А сейчас получается, что летать опять будет можно сказать некуда. Причем, доступных мест останется даже меньше, чем сразу после того, как кое-кто поднял над страной Веселого Роджера. Так что, когда кое-кто пять лет назад решил укротить Европу это у него был гениальный план. Отличный план. Надежный как швейцарские часы.

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