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Директор донецкого «Шахтера» рассказал, как дрался с белорусско-украинским футболистом Милевским

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  • 3.09.2026, 13:41
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Директор донецкого «Шахтера» рассказал, как дрался с белорусско-украинским футболистом Милевским
Дарио Срна

Дарио Срна заявил о постоянных потасовках.

Известный хорватский футболист, спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о потасовках, случавшихся во время матчей.

Спортивный директор «горняков» поделился воспоминаниями о стычках с игроками «Динамо» — белорусско-украинским футболистом Артемом Милевским, Александром Алиевым и Евгением Хачериди.

«Были серьезные драки и с Милевским, и с Алиевым. Но без этого никуда. Ты самой дракой показываешь, что я тут. Ты у меня так, Милевский, не выиграешь точно. По-другому нет. Ты должен поднимать энергию. Иногда очень много искусственных драк я делал. Он не трогал, я падал. Потом я врача приглашаю. Это все игра. После игры обнялись, созвонились».

Срна рассказал, что были и настоящие драки — с Милевским, с Алиевым, с Хачериди.

«Дрался по-настоящему иногда? Да, было. У меня было с Милевским, с Алиевым, с Хачериди могло быть. По лицу били друг друга? Ну… Есть драка, которую вы не видите, понимаете? Наступить шипами на ахилл, когда угловой, взять его за живот или даже за не знаю где. Даже за не знаю где? Ну, я этого не делал, но мне пытались (смеется). Тогда VAR не было», — сказал Срна в интервью Дмитрию Гордону.

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