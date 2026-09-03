ВСУ подбили российский десантный катер БК-16 прямо в бухте Севастополя 3 3.09.2026, 14:06

2,862

Это не единственная цель, которую Силы обороны Украины поразили этой ночью.

В Севастополе подразделения сил обороны поразили российский десантный катер БК-16. Удар случился в ночь на 3 сентября, степень повреждений корабля уточняется.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о катере БК-16

Пораженная цель в Крыму – это скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510, предназначенный для перевозки и высадки десанта, в частности, на необорудованное побережье, а также для патрульных и противодиверсионных задач.

Его полное водоизмещение - около 20,5 тонны, длина - около 16 метров, экипаж - 2 человека. Катер может брать на борт до 19 десантников и оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением.

Какие еще цели поражены

Кроме катера, в районе оккупированного Севастополя Силы обороны поразили мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» – комплекс РЭБ дальнего действия, подавляющий бортовые РЛС самолетов, вертолетов и беспилотников. Еще один удар пришелся по пункту управления дронами противника в районе Марьиного в оккупированном Крыму.

На материке, в Донецкой области, поражен склад беспилотников в Желанном и склад боеприпасов в районе Иловайска. Также под ударом оказались объекты противника на полигоне Восточный в Новопетровке Запорожской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com