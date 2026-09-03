Пашинян: Мы не против вывода базы РФ с территории Армении 2 3.09.2026, 14:42

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Никол Пашинян

Фото: Getty Images

Пока Ереван не поднимал вопрос о ней.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не станет возражать, если Россия решит вывести свою военную базу с территории страны. Об этом сообщает «Арменпресс».

«Мы ни разу за это время (в период проведения саммита ШОС в Бишкеке — РБК) не поднимали вопрос о российской военной базе, и дело не в том, что мы считаем присутствие 102-й российской военной базы на территории Армении жизненно необходимым», — сказал Пашинян.

Он отметил, что в случае решения Москвы о выводе базы Армения не будет этому препятствовать. При этом Ереван готов обсудить с российской стороной возможность сохранения базы, если Москва захочет продолжить ее работу.

Российская 102-я военная база, размещенная в Гюмри и Ереване, создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооруженных сил России, находящихся на территории Армении.

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