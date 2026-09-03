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СБУ отправила российскому генералу Варпаховичу «черную метку» три дня назад

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  • 3.09.2026, 14:56
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СБУ отправила российскому генералу Варпаховичу «черную метку» три дня назад
Николай Варпахович

Незадолго до покушения ему объявили подозрение из-за удара по детской больнице «Охматдет».

Появляются все новые подробности громкого покушения на российского генерал-майора Николая Варпаховича, в которого сегодня с утра киллер выпустил две пули в его доме под Саратовым, сообщает «Диалог.UA».

Служба безопасности Украины всего три дня назад заочно объявила подозрение Варпаховичу, а уже сегодня киллер нагрянул в его дом. Нападавший подъехал к дому военного на мотоцикле и открыл огонь. Одна пуля, как утверждает канал, попала в лицо, другая в торс. Варпахович выжил, но находится в критическом состоянии.

Главная деталь истории — ее хронология. 31 августа СБУ и Офис Генпрокурора Украины сообщили, что собрали доказательную базу против двух российских военных, причастных к ракетным ударам по журналистам Reuters на Донетчине и по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Одним из фигурантов, по данным СБУ, стал именно Варпахович. В украинской спецслужбе заявили, что Варпахович командует 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией Вооруженных сил РФ.

По версии следствия, 8 июля 2024 года он отдал боевой приказ на ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

Тогда, как утверждает СБУ, подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации нанесли по медучреждению прицельный удар крылатой ракетой «Х-101» класса «воздух — земля», запущенной с российского бомбардировщика-ракетоносца «Ту-95МС».

Фактически между подозрением СБУ и сообщением о стрельбе прошло всего три дня. ТГ-каналы подают это как символическую цепочку событий: сначала подозрение за удар по детской больнице, затем несколько пуль в российском тылу.

Отметим, что Варпахович не рядовой офицер. Его дивизия связана с российской дальней авиацией, в составе которой используются Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Именно такие самолеты Россия применяет для ракетных ударов по Украине, включая атаки по городам, энергетике и гражданской инфраструктуре.

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