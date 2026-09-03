Под Энгельсом мотоциклист расстрелял генерала российской стратегической авиации 32 3.09.2026, 16:54

25,916

Николай Варпахович

Украина обвиняет его в организации ракетных ударов по гражданским объектам.

Жертвой покушения в Саратовской области стал генерал-майор Николай Варпахович — командир 22‑й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии России. Украина подозреваетего в организации ракетных ударов по гражданскимобъектам. Генерал находится в критическом состоянии, утверждает телеграм-канал «Досье шпиона».

Нападение произошло 3 сентября около 7:00 в поселке Пробуждение, который граничит с Энгельсом.

По данным телеграм-канала, неизвестный подстерег Варпаховича возле его частного дома и дважды выстрелил из пистолета — в голову и живот.

Нападавший, который передвигался на мотоцикле и скрывал лицо под шлемом, скрылся. Задержать его пока не удалось.

Ранее о нападении сообщили прокремлёвские каналы Mash, SHOT и Baza, но имя раненого не называли. Они писали, что офицера Воздушно-космических сил России доставили в больницу в тяжёлом состоянии. По данным Baza, во время стрельбы был ранен также его водитель.

22‑я авиационнаядивизия, которой, по открытым данным, командует Варпахович, базируется в Энгельсе. В её состав входит 121‑й тяжёлый бомбардировочныйавиационный полк, вооружённый стратегическимибомбардировщиками Ту-95МС — носителямикрылатых ракетХ-101.

Украинское следствие считает, что Варпахович отдал приказ нанести 1 марта 2022 года ракетный удар по киевской телебашне. Тогда погибли пять мирных жителей, в том числе 12‑летняядевочка, ещё шесть человек былиранены. В феврале 2026 года генералу заочно объявилиподозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряжённом с умышленным убийством.

Российские власти пока официально не подтвердили ни личности раненого, ни обстоятельств покушения. Кто организовал нападение, неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com