Лавров выдвинул новый ультиматум по завершению войны в Украине 19 3.09.2026, 13:44

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ отметился абсурдным заявлением.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на прекращение боевых действий только на нынешней линии фронта. Он также обвинил Украину и Запад в якобы стремлении «заморозить» войну и заявил, что любое мирное урегулирование должно учитывать территориальные захваты России. Об этом Лавров заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

По словам российского министра, Москва якобы считает неприемлемым сценарий, при котором боевые действия просто прекратятся, а нынешняя линия соприкосновения останется без дальнейших изменений.

Лавров заявил, что Украина и западные государства якобы хотят не завершить войну, а лишь «заморозить» ее, сохранив, по его словам, угрозу для России: «Они стремятся не урегулировать конфликт, а заморозить его, сохраняя эту угрозу на наших границах».

В то же время Лавров фактически увязал возможность прекращения войны с необходимостью учета российских территориальных захватов. Он заявил, что никакие «реалии на местах» нельзя игнорировать в ходе переговоров, имея в виду оккупированные Россией украинские территории.

Российский министр также заявил, что Москва не согласится просто остановить боевые действия на нынешних позициях.

«Если бы мы сейчас вдруг остановились на линии соприкосновения, мы, по сути, позволили бы обесценить подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм», – сказал Лавров.

Объясняя позицию Москвы, Лавров использовал традиционные для российской пропаганды обвинения Украины в «нацизме». Он заявил, что согласие на замораживание войны при сохранении действующей украинской власти якобы означало бы «зеленый свет возрождению нацизма».

Также глава российского МИД заявил, что принципы, на основе которых Россия ранее признавала независимость Украины, якобы были «выброшены на свалку».

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