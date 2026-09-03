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«А если вам скажут «гарбата»: семье из Москвы объяснили, почему не стоит ехать в Беларусь

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  • 3.09.2026, 14:26
  • 15,582
«А если вам скажут «гарбата»: семье из Москвы объяснили, почему не стоит ехать в Беларусь

Уважение к другим начинается с элементарной грамотности.

Россиянин из Москвы velikanvelikanich спросил у пользователей Threads, где лучше провести отпуск.

«Мы — семья из Москвы, — написал он. — Сейчас выбираем страну для следующего отпуска. Выбор между Киргизией и Белоруссией. Помогите определиться, английский не знаем, будут ли нас понимать на русском в этих странах? Верю в силу тредс».

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Езжайте в Донецк или Мариуполь. Вы же их «освободили».

Свою страну превратили в клоаку и расползаетесь по миру, неся свой гнилой «русский мир». Даже названия стран не можете выучить.

— Еще можно в Рязань, Ярославль, Уфу, Псков и много других городов посетить. И зачем вам страны, которых вы даже названия не знаете?

— Не сможете в Беларуси без английского. Что вы ответите если вам в Минске скажут: гарбата, кава, сняданак, наступны прыпынак. Как таблички в метро прочитаете?

— Оставайтесь в Москве.

— Прежде чем выезжать за пределы своей страны, неплохо было бы научиться уважать другие страны и их жителей. Название своей столицы вы, конечно, написали с большой буквы, а название чужой страны умудрились так исковеркать, что даже ее жители не сразу поняли, о чем речь. И ведь мало того, что исковеркали — еще и с маленькой буквы написали. Уважение к другим начинается хотя бы с элементарной грамотности.

— В Беларусь вам точно уже нельзя.

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