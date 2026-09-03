Названы пять лучших французских автомобилей всех времен 4 3.09.2026, 12:38

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Фото: oboz.ua

Эти модели вошли в историю.

Франция подарила автомобильному миру немало моделей, которые в свое время изменили представления о дизайне, комфорте, скорости и даже самом назначении автомобиля. Французские производители не боялись экспериментировать: одни создавали доступные машины для миллионов водителей, другие – роскошные гран-туреры и гоночные автомобили, ставшие легендами автоспорта.

В пятерку самых выдающихся французских автомобилей разных эпох вошли модели, оставившие заметный след в истории. Подробности сообщает Autocar.

Alpine A110

Alpine A 110

Фото: autocar.co.uk

Оригинальная Alpine A110 дебютировала в 1961 году и стала автомобилем, который фактически сформировал репутацию марки Alpine.

Небольшой спортивный автомобиль получил легкий кузов из стеклопластика и заднее расположение двигателя Renault. Такая конструкция обеспечивала хорошее сцепление с дорогой, что особенно ценилось в ралли.

Впоследствии мощность отдельных версий выросла примерно до 138 л. с. A110 добилась значительных успехов в автоспорте и оставалась в производстве до 1977 года. Всего было выпущено более 8 тысяч таких автомобилей. Помимо Франции, модель собирали в ряде других стран, в частности в Испании, Бразилии и Мексике.

Bugatti Type 35

Bugatti Type 35

Фото: autocar.co.uk

Bugatti Type 35 появился в 1924 году и стал одним из самых известных гоночных автомобилей первой половины XX века.

Первые версии оснащались 2-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, однако впоследствии появились более мощные модификации с нагнетателем и двигателями объемом до 2,3 литра.

Автомобиль весил около 750 кг, а мощность отдельных дорожных версий достигала примерно 138 л.с.

За время своей спортивной карьеры различные модификации Type 35 одержали более двух тысяч побед в гонках. Еще одной характерной особенностью модели стали легкосплавные колеса с восемью спицами, в конструкцию которых были интегрированы тормозные барабаны.

Citroën 2CV

Citroën 2CV

Фото: autocar.co.uk

Citroën 2CV стал одним из самых массовых и узнаваемых французских автомобилей XX века.

Проект модели разрабатывался ещё до Второй мировой войны. Часть ранних прототипов пришлось скрывать, чтобы они не попали в руки немецких оккупационных войск.

Серийный 2CV был представлен в 1948 году. Сначала покупатели отнеслись к необычному автомобилю довольно сдержанно, однако постепенно его простота, неприхотливость и мягкая подвеска сделали модель чрезвычайно популярной.

Автомобиль оснащался двухцилиндровыми оппозитными двигателями с воздушным охлаждением. В более поздних версиях рабочий объём вырос до 602 куб. см, а максимальная мощность – примерно до 31 л. с. Производство 2CV продолжалось до 1990 года. За это время было выпущено около 3,8 млн автомобилей.

Citroën C6

Citroën C6

Фото: autocar.co.uk

Citroën C6 стал одной из самых смелых французских моделей начала XXI века.

Автомобиль появился на рынке в 2005 году и заметно отличался от более сдержанных конкурентов – Audi, BMW и Mercedes-Benz. Среди самых необычных деталей C6 – вогнутое заднее стекло и характерный силуэт, в котором прослеживались мотивы легендарного Citroën CX.

Особое внимание инженеры уделили комфорту. Модель получила электронно-управляемую гидропневматическую подвеску Hydractive, которая обеспечивала чрезвычайно плавный ход. Еще до начала серийного производства одним из C6 пользовался тогдашний президент Франции Жак Ширак.

Facel Vega HK500

Facel Vega HK500

Фото: autocar.co.uk

Facel Vega изначально была кузовным ателье, но в 1950-х годах компания начала производить собственные автомобили. Одной из самых известных моделей стал HK500, представленный в 1958 году.

Роскошный гран-турер оснащался американским 6,0-литровым двигателем V8 Chrysler. Мощность отдельных версий достигала около 360 к. с., что делало HK500 одним из самых мощных европейских дорожных автомобилей своей эпохи.

В то же время модель создавали не только ради скорости. Большое значение уделяли комфорту и отделке салона. Интересно, что приборная панель, напоминавшая натуральное дерево, на самом деле была металлической – деревянный рисунок наносили с помощью окраски.

Сегодня Facel Vega HK500 остается редкой классикой и одним из самых ярких примеров французских автомобилей класса GT второй половины XX века.

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