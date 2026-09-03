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«Следите за новостями»: Сибига заинтриговал заявлением о новых усилиях для мира в Украине

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  • 3.09.2026, 13:17
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«Следите за новостями»: Сибига заинтриговал заявлением о новых усилиях для мира в Украине
Андрей Сибига
Фото: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

Киев активно вовлекает в процесс своих партнеров.

Вскоре Украина и ее союзники, в том числе США, дадут новый толчок мирным усилиям в вопросе завершения российской войны.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, дипломатия должна играть все более активную роль в мирных усилиях и в завершении российской агрессии.

Сибига также подчеркнул, что нереалистично добиться этого без участия американской стороны - таковы геополитические реалии.

На этом фоне глава МИД подтвердил, что недавно президент Владимир Зеленский беседовал с американской переговорной группой.

С их стороны поддерживается регулярный контакт - этот диалог не прерывался.

«Я рекомендую вам сейчас следить за новостями. В Украине не было ни каникул, ни пауз - мы боремся за свою землю, за справедливый мир. А сейчас мы, я считаю, будем иметь новую динамику в мирных усилиях с возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями», - заявил Сибига.

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