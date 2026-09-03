«Следите за новостями»: Сибига заинтриговал заявлением о новых усилиях для мира в Украине 1 3.09.2026, 13:17

2,610

Андрей Сибига

Фото: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

Киев активно вовлекает в процесс своих партнеров.

Вскоре Украина и ее союзники, в том числе США, дадут новый толчок мирным усилиям в вопросе завершения российской войны.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, дипломатия должна играть все более активную роль в мирных усилиях и в завершении российской агрессии.

Сибига также подчеркнул, что нереалистично добиться этого без участия американской стороны - таковы геополитические реалии.

На этом фоне глава МИД подтвердил, что недавно президент Владимир Зеленский беседовал с американской переговорной группой.

С их стороны поддерживается регулярный контакт - этот диалог не прерывался.

«Я рекомендую вам сейчас следить за новостями. В Украине не было ни каникул, ни пауз - мы боремся за свою землю, за справедливый мир. А сейчас мы, я считаю, будем иметь новую динамику в мирных усилиях с возвращением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями», - заявил Сибига.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com