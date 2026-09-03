Под Гродно егерь застрелил охотника

Под Гродно егерь застрелил охотника11
- 3.09.2026, 13:05
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Несчастный случай на охоте.
В Гродненском районе 51-летний егерь, по данным Следственного комитета, случайно застрелил своего 48-летнего знакомого. Причиной трагедии стало то, что мужчина положил заряженный карабин себе на колени, не поставив оружие на предохранитель.
Вечером 2 сентября компания мужчин отправилась в лес на разрешённую охоту. Заметив косулю, охотники начали готовиться к выстрелу, однако в этот момент егерь обнаружил, что в прицеле разрядилась батарейка.
Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин себе на колени. Когда он снимал защитный колпачок с прицела, произошёл случайный выстрел.
Пуля попала в его 48-летнего знакомого, который от полученных травм скончался, сообщили в Следственном комитете.
В отношении егеря возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.