Смена режима в Иране снова на повестке дня 4 3.09.2026, 13:25

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Почему Трамп не спешит объявлять победу?

В Вашингтоне вновь заговорили о возможной смене режима в Иране. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что исламская республика может рухнуть «в течение нескольких недель или месяцев», пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

После месяцев войны и жесткого экономического давления администрация президента США Дональда Трампа вновь допускает возможность его падения. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что крах исламской республики может произойти «в течение нескольких недель или месяцев».

Экономика Ирана продолжает сокращаться, национальная валюта обесценивается, а недовольство населения растет. Ситуацию усугубляет дефицит топлива, вызванный блокадой портов. Власти вынуждены выбирать между дальнейшим ухудшением положения населения и повышением цен на бензин, которое уже становилось причиной массовых протестов.

Семь лет назад резкий рост цен на топливо вызвал волну демонстраций по всей стране, продолжавшихся восемь месяцев. Теперь протестные настроения вновь усиливаются на фоне военных поражений и экономического истощения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан недавно публично признал тяжелое состояние экономики, после чего получил выговор от верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

При этом Бессент дал понять, что Вашингтон не обязательно рассчитывает именно на экономический коллапс.

«Экономика не должна обязательно рухнуть. Нам просто нужно, чтобы режим пришел в себя», — заявил он.

Однако Тегеран продолжает отказываться от уступок. Для Трампа это означает сложный выбор, объявить войну победой после разрушения иранского военного и ядерного потенциала либо попытаться добиться гораздо более серьезного политического перелома.

Президент США пока не пошел по пути простого выхода из конфликта. Более того, угрозы со стороны Ирана в отношении самого Трампа и его семьи сделали противостояние еще более личным. Иранские структуры неоднократно призывали к расправе над американским президентом, а государственные СМИ распространяли угрозы в адрес его близких.

Еще в начале операции Трамп обратился непосредственно к иранцам: «Час вашей свободы близок». Он призвал противников власти после завершения американской операции «взять власть в свои руки».

Теперь, когда иранская экономика слабеет, военные возможности серьезно подорваны, а недовольство населения продолжает расти, вопрос о будущем исламской республики вновь выходит на первый план.

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