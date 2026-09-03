Ученые обнаружили на Сатурне гигантский десятиугольник 1 3.09.2026, 13:38

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Фото: NASA, ESA, A. Sánchez-Lavega (Basque Country University, EHU)

Он расположен у южного полюса.

Астрономы обнаружили у южного полюса Сатурна гигантскую атмосферную структуру в форме десятиугольника. Ее заметили на снимках, сделанных в 2023 году, а наблюдения с помощью телескопа Hubble подтвердили открытие.

Об этом пишет издание Science Alert.

Структуру обнаружила группа исследователей под руководством Агустина Санчеса-Лавеги из Университета Страны Басков (Испания). Она расположена примерно на 60-м градусе южной широты и связана с мощным восточным потоком в атмосфере планеты.

Сама струя движется вокруг Сатурна со скоростью около 420 км/ч, тогда как десятиугольная структура перемещается значительно медленнее — примерно со скоростью 10 км/ч.

Новое образование напоминает известный шестиугольник на северном полюсе Сатурна. Впервые он был зафиксирован аппаратами «Вояджер» в 1980 и 1981 годах. Дальнейшие наблюдения с помощью телескопа «Хаббл» и миссии «Кассини» показали, что шестиугольник остается стабильным на протяжении как минимум 44 лет.

Десятиугольник долгое время оставался незамеченным. В 2024 году астрономы-любители зафиксировали темную волнистую линию вокруг южного полюса. Анализ этих данных в 2025 году показал, что она имеет четкую форму десятиугольника. Снимки, сделанные телескопом Hubble, позволили проследить появление этой структуры вплоть до 2023 года.

По словам исследователей, это атмосферная волна, формирующаяся на фоне мощных ветров. Наблюдения в различных диапазонах показали, что структура простирается на разные высоты, то есть это не просто узор на поверхности облаков.

В то же время десятиугольник и северный шестиугольник существенно различаются. Шестиугольник расположен ближе к полюсу, а десятиугольник находится дальше от него. Кроме того, новая структура, по-видимому, менее стабильна.

Ученые пока не установили, почему на юге Сатурна сформировалось именно десять сторон. Одним из возможных факторов может быть антициклон — вихрь высокого давления, расположенный немного севернее. Его ширина составляет около 4000 км.

Исследователи смоделировали несколько сценариев возникновения десятиугольника, но ни один из них не воспроизвел точно наблюдаемую структуру. Поэтому роль соседнего вихря пока остается лишь одной из гипотез.

Астрономы планируют наблюдать за десятиугольником в ближайшие годы. Южное полушарие Сатурна сейчас переходит от весны к лету, поэтому получает все больше солнечного излучения. Это может повлиять на стабильность атмосферной структуры и помочь ученым понять механизм ее формирования.

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