The Atlantic: Украина начала операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью тысяч дронов 2 3.09.2026, 14:21

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Началом стало заявление президента Владимира Зеленского.

Украина приступила к операции по блокированию аэропортов Москвы с помощью тысяч беспилотников. Об этом журналисту The Atlantic Саймону Шустеру сообщил источник в Киеве. По его словам, началом операции стало заявление украинского президента Владимира Зеленского об опасности воздушного пространства над Россией.

Еще в августе собеседники The Atlantic рассказали, что в Киеве разработали план масштабной атаки на московский авиационный узел. Операцию, которая получила кодовое название M&Ms, готовил экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Предполагалось каждую ночь запускать до 1 тыс. дронов с искусственным интеллектом (ИИ) и картой местности, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны (ПВО), сделать невозможной работу аэропортов Москвы и добиться отказа иностранных авиакомпаний от полетов в Россию. Таким образом в Киеве рассчитывали вынудить Владимира Путина вернуться к переговорам о завершении войны.

Источники The Atlantic говорили, что план представили Зеленскому в начале 2026 года. Тогда он выразил опасения из-за риска поражения гражданских самолетов, жертв среди пассажиров и сотрудников аэропортов. Однако украинский президент разрешил продолжить подготовку операции для получения рычага давления на российские власти и элиты, которым стало бы сложнее выезжать за границу. Организаторы плана также предложили Зеленскому предупреждать гражданские авиакомпании о необходимости избегать московские аэропорты.

1 сентября президент Украины публично предупредил иностранных авиаперевозчиков и страховщиков об опасности российского воздушного пространства. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев направил в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) уведомление об опасности российского неба. Владимир Путин в ответ на это заявил, что «угрозы атак на гражданские воздушные суда» являются «проявлением государственного терроризма» и «осложняют возможности проведения двухсторонних мирных переговоров».

Между тем после заявления Зеленского аэропорты Москвы стали ограничивать работу. Только ночью 2 сентября, по данным Flightradar24, в аэропорту Шереметьево был отменен 21 рейс и задержаны 235, а во Внуково — отменены 22 и задержаны 94 рейса. В ночь на 3 сентября московский авиаузел снова оказался фактически парализован. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 2-го по утро 3 сентября на подлете к столице РФ были сбиты 103 дрона.

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