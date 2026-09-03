Ваш характер может быть записан в ДНК

Ваш характер может быть записан в ДНК3
- 3.09.2026, 14:34
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Удивительное открытие ученых.
Характер человека действительно связан с его генами, однако окружающая среда и жизненный опыт продолжают играть огромную роль. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие генетические данные и результаты психологических тестов более миллиона человек, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Исследователи изучали так называемую «большую пятерку» черт личности: экстраверсию, открытость новому опыту, доброжелательность, нейротизм и добросовестность. Всего было обнаружено более тысячи генетических вариантов, которые могут влиять на эти характеристики.
При этом речь не идет об отдельных «генах характера». Каждый вариант оказывает лишь небольшой эффект, а личность формируется в результате сложного взаимодействия множества генетических факторов и окружающей среды.
«Нет единственного гена личности», — отмечают авторы исследования. По их данным, генетические особенности позволяют предсказать до 13% различий в чертах характера.
Ученые также обнаружили неожиданные связи с образом жизни. Например, люди с генетическими особенностями, связанными с большей открытостью новому, чаще оказывались жителями крупных космополитичных городов. Склонные к нейротизму чаще жили в обеспеченных пригородах. Экстраверсия также была связана с большей вероятностью заразиться COVID-19 в начале пандемии — предположительно из-за более активного социального поведения.
Полученные данные могут помочь лучше понять биологические механизмы формирования личности и связь характера с физическим и психическим здоровьем. Генетический тест пока не способен рассказать о характере человека так же хорошо, как проверенный психологический тест.