Путин потребовал заманить российских и иностранных ученых на Дальний Восток

Путин потребовал заманить российских и иностранных ученых на Дальний Восток6
- 3.09.2026, 12:44
- 3,064
Тем временем российская наука продолжает испытывать кадровый дефицит.
Правитель России Владимир Путин поручил правительству придумать отдельную программу, чтобы заинтересовать ученых в переезде на Дальний Восток. Об этом он распорядился на заседании Восточного экономического форума, сообщает The Moscow Times.
«Важно создавать условия для привлечения в научные центры, университеты Дальнего Востока как российских специалистов, так и иностранных ученых, инженеров, наших друзей, включая выделение жилья, подъемных средств, помощь членам семьи», — сказал Путин.
По его мнению, Дальний Восток и Арктика должны стать пространством для «смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени». В пример он привел Инновационный научно-технический центр на острове Русский.
Путин также сообщил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке заработает особый правовой режим для оперативного внедрения новых технологий, включая беспилотники, промышленных роботов и искусственный интеллект. По словам президента, регион должен стать площадкой для «обкатки» инновационных решений.
Тем временем российская наука продолжает испытывать кадровый дефицит. По данным Росстата, к началу 2025 года в России насчитывалось 350,9 тыс. исследователей — примерно на две трети меньше, чем в начале 1990-х, когда их было около миллиона. Число докторов наук за последние десять лет сократилось на 22%, до 21,7 тыс., а кандидатов наук — на 19%, до 67,8 тыс. Война с Украиной ускорила «утечку мозгов» из российских вузов и научных организаций. По подсчетам Андрея Ловакова из Немецкого центра исследований высшего образования и науки, в 2022–2024 годах Россия ежегодно теряла около 0,8% активных исследователей базы Scopus. Темпы бегства ученых ускорились более чем в 4 раза и стали беспрецедентными с 2000 года. Наибольшие потери понесли физика, астрономия, информатика и математика. Большинство российских ученых, покинувших страну, переезжали в Германию, США и Швейцарию.