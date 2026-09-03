У Путина на встрече с Пашиняном сдали нервы 5 Дмитрий Кулеба

3.09.2026, 15:45

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Фото: Getty Images

Постоянно покашливал и дергал ногами.

Вчера Путин там кое-что наговорил. Но всё, что он сказал, — это лишь очередное подтверждение того, что ничего нового Путин предложить не может. То есть по сути ничего нового он не сказал, но было одно заявление, юридически важное, и одно заявление, которое требует пояснения.

Он там очень таким угрожающим тоном рассказывал про государственный терроризм, про то, как они якобы уже захватили села, вот-вот захватят Сумы. Все это переливание из пустого в порожнее. Все это мы уже слышали. Никак не реагируйте на эти угрозы.

Но что интересно — вчера Владимир Путин, правитель России, на камеры, публично, под запись заявил: «Войска РФ получили приказ наносить массированные удары по энергетике Украины».

Это очень важное заявление с точки зрения доказывания личной ответственности Путина за совершение военного преступления, когда они бьют по гражданской энергетической инфраструктуре, по ТЭЦ, которые дают тепло в городах.

Речь не про НПЗ, не про добычу газа, а именно про то, что мы видим — Путин лично отдает приказ бить по энергетической инфраструктуре.

Поэтому, если когда-нибудь у международных юристов, прокуроров и судей появится сила воли и характер, то так же, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей (потому что там были его подписанные указы на тему упрощения гражданства и все такое), — здесь тоже уже можно предъявлять состав преступления.

А второе заявление было о том, что мобилизация в России — «чушь полнейшая», мол, этого не будет. Насколько мне известно, Кремль провел закрытые соцопросы, которые показали, что идея мобилизации в целом заходит крайне плохо. Но слухи поползли по России, народ начал нервничать. Вчерашнее заявление Путина имеет целью успокоить население России накануне парламентских выборов.

Но открытый или тайный усиленный набор в состав российской армии будет продолжаться и набирать обороты. Поэтому я бы не воспринимал слова Путина как отмену или опровержение того, о чем, в том числе, украинская разведка говорила последние месяцы, — что готовится мобилизация. Они просто пытаются накануне выборов всех успокоить, а после выборов, даже если не будут объявлять полноценную мобилизацию, все равно усилят тайную мобилизацию, которую проводили и до этого.

Это все, что заслуживает внимания из его вчерашних заявлений.

Но посмотрите лучше в интернете его двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном. Вы просто видите несостоятельного Путина. Он нервничает, постоянно покашливает. Это всегда признак, когда он так говорит: «Я, кхе-кхе, хотел сказать, выразить свою, кхе-кхе, чрезвычайно жесткую позицию» — нервы, нервишки сдают.

А Пашинян сидит и по-армянски его обхаживает, рассказывает: «Ну так у нас там то, у нас там се, вы должны понять». Нужно понимать, что вообще Россия всегда считала Армению своей карманной страной, а тут уже просто все посыпалось.

Даже Армения...

Дмитрий Кулеба, YouTube

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