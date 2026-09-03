ОДКБ проведет в Беларуси учения 2 3.09.2026, 12:12

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Основной площадкой станет полигон Лосвидо в Витебской области.

С 11 по 16 октября на территории Беларуси состоятся учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2026». Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Основной площадкой станет полигон Лосвидо в Витебской области — именно там пройдёт подготовка миротворческих сил организации. К учениям также привлекут авиацию, инженерные подразделения, расчёты беспилотников, медицинских специалистов, спасателей МЧС, внутренние войска и ОМОН МВД Беларуси.

Параллельно на полигоне Стародорожский состоятся другие учения ОДКБ — «Барьер-2026». В их рамках совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты вместе с медицинским обеспечением отработает действия в условиях биологических угроз.

Кроме того, участники учений отработают навыки ликвидации последствий масштабного и стремительного распространения опасных инфекционных заболеваний, а также задачи коллективного реагирования на подобные угрозы.

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