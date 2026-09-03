Норвегия арестовала российское судно, доставлявшее грузы и людей на Шпицберген 2 3.09.2026, 11:52

3,232

Это было сделано во исполнение судебного решения о выплате компенсации Украине.

Европейские страны ведут все более активную кампанию по задержанию российских танкеров теневого флота, но поздно вечером в среду норвежские власти арестовали исследовательское судно «Профессор Молчанов» по другому поводу. Это было сделано во исполнение судебного решения о выплате Россией компенсации в $4,22 млрд украинской компании «Нафтогаз» в связи с конфискацией ее активов после аннексии Крыма в 2014 году.

После 24-часового противостояния норвежская береговая охрана задержала «Профессора Молчанова» у берегов архипелага Шпицберген, сообщила американская юридическая фирма Covington, представляющая интересы «Нафтогаза». Covington несколько месяцев отслеживала перемещения судна и в ожидании его прибытия в находящийся на архипелаге поселок Баренцбург обратилась в норвежский суд с ходатайством о наложении ареста и принудительной продаже, цитирует Reuters ее заявление.

Суд удовлетворил обращение, обязав губернатора Шпицбергена исполнить распоряжение и осуществлять надзор за судном. Администрация губернатора подтвердила, что оно арестовано и будет удерживаться на Шпицбергене.

По данным сервиса MarineTraffic, «Профессор Молчанов» в четверг находится в порту Баренцбурга. Судно, названное в честь отечественного метеоролога, принадлежит Росгидромету и с июня 2025 года выполняет регулярные грузопассажирские рейсы на Шпицберген. В Баренцбурге работает российский государственный трест «Арктикуголь» — главный инструмент экономического и официального присутствия России на архипелаге.

«Нафтогаз» инициировал судебное преследование России в 2016 году с целью получения компенсации за экспроприацию его имущества в Крыму. В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компании $4,22 млрд плюс проценты и судебные издержки.

Министерство юстиции России заявляло, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража по иску «Нафтогаза», поэтому отказалось участвовать в судебном процессе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com