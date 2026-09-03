В Варшаве отметят День белорусской воинской славы 2 3.09.2026, 12:02

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512-я годовщина блестящей победы в битве под Оршей.

8 сентября в Варшаве на Замковой площади белорусы будут отмечать День воинской славы.

Это будет уже 512-я годовщина блестящей победы на Крапивенском поле наших воинов над московским войском. Оршанская битва 1514 года — это одна из самых славных и масштабных побед в совместной военной истории белорусов, литовцев, поляков и украинцев.

«Этот триумф демонстрирует силу духа, тактический гений и единство перед лицом внешней угрозы», — рассказал «Радыё Рацыя» организатор акции, лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик:

— Удалось остановить на столетие экспансию Москвы на запад. Мы помним и о наших победах, и о наших жертвах. Сейчас белорусский народ находится в катастрофической ситуации. Поэтому я приглашаю всех, чтобы мы вместе всё же показали, что Беларусь вырвется из-под московской неволи. Наша история должна нам помочь. Поэтому до встречи в Варшаве 8 сентября в 18:30 на Замковой площади на Дне белорусской воинской славы.

По словам Вячеслава Сивчика, эта победа под Оршей навечно вписала имена наших воинов в летопись европейской славы. Именно поэтому память об этом триумфе и сегодня вдохновляет нас на сохранение своей независимости и национального достоинства.

Празднование Дня воинской славы состоится:

Варшава, 8 сентября, 18:30, Замковая площадь

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