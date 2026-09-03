Индия и Китай выходят на сцену для завершения войны в Украине

Индия и Китай выходят на сцену для завершения войны в Украине3
- Сергей Таран
- 3.09.2026, 11:49
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Ключевые события покажут, как быстро это может произойти.
Пока еще рано говорить о полноценном вовлечении Китая и Индии в переговоры о завершении войны, однако тот факт, что обе страны практически синхронно заявили о необходимости окончания российско-украинской войны, свидетельствует о том, что украинский вопрос становится одним из приоритетных — по крайней мере, для дипломатии этих двух государств с миллиардным населением.
Причина этого заключается в том, что война против Украины стала ключевым событием мировой политики после окончания холодной войны, поэтому влияет на все без исключения экономические процессы и вопросы безопасности в мире. В связи с этим и Индия, и Китай вынуждены, по крайней мере, комментировать войну, которая — пусть и по-разному — непосредственно сказывается и на их экономике.
Еще одна причина — растущие политические амбиции Китая и Индии, стремящихся проводить в мировой политике собственные курсы, отличные от западного. Для них незавершенная война в Украине стала доказательством неспособности Запада — и особенно США — обеспечить глобальную стабильность.
В то же время у Китая и Индии есть собственные рычаги влияния на Россию — это закупка российской нефти. А в случае с Китаем — еще и товары двойного назначения, без которых Россия не сможет вести войну. Однако, чтобы задействовать эти инструменты, Си хочет, чтобы Трамп по-настоящему попросил его об этом, признав в ответ Китай мировой державой, равной США.
Но именно в этом и кроется причина, по которой Трамп до сих пор этого не сделал. Он все еще верит в свои выдающиеся дипломатические способности, в то время как заявления Индии и Китая напоминают миру, что эти способности вовсе не выдающиеся. Однако, если события продолжат развиваться по прежнему сценарию, Пекин и Нью-Дели будут торговаться с Западом относительно своего более широкого участия в завершении российско-украинской войны. И это будет хорошей новостью.
Ключевые события, которые укажут, как быстро это может произойти, — это выборы в Конгресс и визит Си в США, который состоится уже в сентябре.
Сергей Таран, «Фейсбук»