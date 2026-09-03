«В компании все в шоке: директор пропал и удалил чаты» 17 3.09.2026, 11:47

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Фото: money.onliner.by

Что происходит с «Кухнями Черри» в Беларуси?

«Мы должны платить кредит, но мебель так и не получили» — подобных историй в закрытом чате «Кухни Черри. Пострадавшие» много, в группе состоит более 200 человек. Кто-то заплатил за кухню и шкаф 13 тыс. кредитных рублей, кто-то внес 39 тыс., а переехать в новую квартиру без мебели все равно не может. Сотрудники компании заявляют, что тоже пострадали: не получали зарплату с июня, но при этом продолжали принимать заказы и улыбаться клиентам. Говорят, что в РУВД даже собрались очереди из желающих написать заявление на обидчиков. А пока люди решают, как действовать консолидированно, директор пропадает, а компания уходит в ликвидацию. Onlíner поговорил с теми, кто до сих пор не получил мебель или ждет монтаж, а также связался с сотрудниками компании и запросил комментарии юриста.

Что происходит

Речь пойдет про ООО «Консигма-пак», на рынке этот бренд известен как «Кухни Черри». Производство поставляет товар на рынок с 2012 года, репутация хорошая, есть множество положительных отзывов.

Первые звоночки начались в середине августа, когда в Threads стали вируситься посты про то, что компания не выполняет обязательства: одним не исправили дефекты, другим переносят сроки монтажа, а третьи вообще не увидели свою мебель, хотя сроки договора истекли.

«Проблемы начались, когда сроки стали поджимать»

Наш первый герой — Никита из ЖК «Зеленая гавань», по совместительству администратор чата с людьми, которые понесли финансовые потери из-за невыполненных обязательств компании. В апреле этого года Никита заключил договор с компанией ООО «Консигма-пак» и заказал в новую квартиру всю мебель — от кухни и детской до столешниц и зеркал. Общая стоимость проекта — 39 258 рублей. Предоплата в размере 100% была внесена за счет кредита в банке.

— Компанию выбрали по нескольким рекомендациям друзей. Кроме того, почитали отзывы в интернете — в целом они были положительные. Жене сразу очень понравилась дизайнер Елена: было комфортно общаться и вместе выбирать элементы мебели. Мы дважды приезжали на двухчасовые встречи, во время которых все обсудили. Затем заключили договор, оформили кредит по специальной программе, получили деньги и перевели их компании.

Фото: money.onliner.by

Однако через две недели, пообщавшись с близкими, я услышал мнение, что мы сильно переплачиваем. Поэтому я попросил компанию приостановить работу и ничего не предпринимать, пока окончательно не определюсь: продолжать сотрудничество или расторгнуть договор. При расторжении была предусмотрена компенсация в размере 10%.

Я запросил предложение еще у нескольких компаний и понял, что цена у ООО «Консигма-пак» оказалась адекватной. Кроме того, мне предоставили дополнительную скидку. Так что мы согласились работать с ними. Проблемы начались, когда сроки договора стали поджимать. Даты доставки и монтажа начали переносить.

К августу ситуация не изменилась, поэтому Никита обращался к руководству компании — связался даже с директором Ярославом, но конкретики не услышал. В итоге коммуникация стала полностью односторонней: семья героя постоянно пыталась связаться с компанией, но не получала никакой информации.

— 22 июля нам должны были доставить всю мебель, однако привезли только 4 августа и начали монтаж. Нам обещали бригаду из двух-четырех человек, но по факту работал только один сотрудник. Причем было непонятно, как именно он выполнял работу. Например, я звонил ему и спрашивал, находится ли он на объекте. Он отвечал, что да, хотя в этот момент я сам был в квартире и его там не видел.

Тогда мы еще не понимали, что происходит.

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

Фото: money.onliner.by

По словам Никиты, к концу августа стало очевидно, что ситуация серьезная, так как работа не двигалась. Квартира сейчас — это склад досок и материалов, установить которые даже с помощью других специалистов без схем невозможно.

— Кроме того, есть пострадавшие, у которых под предлогом замера отверстий для бытовой техники вывезли ее в неизвестном направлении. По этому факту уже подано заявление о краже.

Я попытался открыто поговорить с дизайнером и монтажником. Они признались, что с мая не получают заработную плату. Как я понял позже из общения с другими пострадавшими, компания была в долгах, но продолжала заключать договоры. Дизайнер также продолжала заниматься заказами, хотя сама не получала от компании деньги уже несколько месяцев.

Монтажник сообщил, что не может продолжать работу, поскольку ему не платят. 26 августа я снова позвонил директору и предложил договориться. Я сообщил, что уже направил претензию и что у нас есть два варианта: либо переходить в юридическую плоскость, либо решить вопрос мирно.

Фото: money.onliner.by

«Компания была в долгах, но продолжала заключать договоры»

На звонок он ответил, посмотрел номер договора и сказал, что нам на днях должны завершить монтаж. И снова никто не приехал… К сожалению, теперь номер директора всегда вне зоны доступа. Пообщаться удалось только с монтажником, который сообщил, что фурнитуру так и не привезли, поэтому он уходит на другой объект. Также он рассказал, что внутри компании ходит информация о серьезных проблемах: возможной ликвидации, банкротстве или другой процедуре в этом направлении.

«Я вынужден жить вместе с сестрой жены в маленькой квартире»

— После этого я начал изучать ситуацию в интернете и нашел чат, который создала Екатерина — одна из пострадавших. Она рассказала, что также столкнулась с проблемами, но пока не понимает, что делать дальше. Я предложил возглавить работу по объединению людей, которые оказались в такой же ситуации при сотрудничестве с компанией. Мы проверяем информацию: участник должен подтвердить наличие заключенного договора. После верификации добавляем его в закрытый чат, где будем вести консолидированную работу, чтобы добиться справедливости.

Никита уже съездил в прокуратуру и попытался выяснить масштаб ситуации. Там сообщили, что необходимо написать заявления в милицию и подготовить исковые заявления. В ближайшее время пострадавшие планируют обратиться с заявлениями в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента.

— Наши планы серьезно нарушены. Сейчас мы вынуждены жить вместе с сестрой жены — вчетвером в маленькой квартире. Из арендного жилья съехали, а в новую квартиру переехать не можем. Это создает определенный дискомфорт и влияет на эмоциональное состояние. Конечно, хотелось бы уже спокойно наслаждаться результатом ремонта, а не решать эти проблемы.

Фото: money.onliner.by

«Узнала о проблемах компании из соцсетей»

Ольге из Несвижа повезло еще меньше: ей не достались даже доски и материалы. Героиня заплатила за кухню кредитными деньгами (12 010 рублей) и не получила вообще ничего.

— В июле я обратилась в компанию ООО «Консигма-пак», чтобы заказать кухню: дома шел ремонт, поэтому решили обновить гарнитур. Я давно следила за их аккаунтом в Instagram («Кухни Черри»), была подписана около пяти лет. За это время компания выполнила много заказов, и негативных отзывов о качестве изготовления и установки кухонь я не встречала. Поэтому и мы решили заключить с ними договор.

Кроме того, компания сотрудничала с одним из банков, где можно было взять кредит под 4% годовых, — решили воспользоваться такой возможностью.

К нам приехала дизайнер Юлия. Она самостоятельно провела замеры, обсудила с нами, какой мы хотим видеть кухню, подготовила документы и выставила счет-фактуру для банка. В этот же день кредитные деньги поступили на счет компании.

Фото: money.onliner.by

По словам Ольги, первый тревожный звонок прозвучал 13 августа, когда в Threads появился пост о том, что у компании возникли серьезные проблемы: сотрудники не выходят на связь, а клиенты пытаются расторгнуть договоры.

— Я сразу связалась с дизайнером, которая подтвердила, что проблемы действительно есть, но заверила, что они временные и ситуация нормализуется в течение нескольких дней. Однако после этого снова наступил период тишины.

Помимо дизайнера мы написали администратору — человеку, который ведет аккаунты в соцсетях, — о том, что не хотим столкнуться с подобными проблемами. Мы подчеркнули, что кухня должна быть установлена в установленный срок и попросили сразу передать наш заказ ответственным сотрудникам.

В 20-х числах августа в ленте снова начали активно появляться публикации о том, что фирма находится на грани банкротства и сотрудники вообще не выходят на связь. Поэтому Ольга с супругом решили расторгнуть договор.

— Меня уже предупреждали, что связаться с представителями компании сложно и вопрос нужно решать быстро. Отмечу, что компания предоставляла документы с большим количеством ошибок, и впоследствии они могли оказаться фактически недействительными.

Фото: money.onliner.by

28 августа пришлось ехать в Минск, чтобы в офисе компании разобраться в ситуации. По дороге я позвонила директору Ярославу и сказала, что хочу расторгнуть договор. Он ответил, что находится не на месте, и предложил отправить заявление дистанционно. Я не согласилась на такой вариант, так как мне необходимо лично подать заявление, чтобы его зарегистрировали и выдали подтверждение о принятии.

«Должны платить кредит за кухню, которую не получили»

Как выяснилось, отдельного договора о расторжении у компании нет. Вместо него предлагают подписать соглашение, которое также составлено, по словам Ольги, юридически неграмотно и не в пользу клиента.

— В первоначальном договоре было прописано всего три пункта. Первый запрещал нам разглашать информацию в социальных сетях и мессенджерах. Второй предусматривал, что договор считается расторгнутым сразу после подписания соглашения, а не после возврата денежных средств на банковский счет. Также была указана сумма, которую компания должна вернуть.

Проконсультировавшись с юристом, Ольга составила собственный вариант соглашения. Он гарантировал право распространять информацию о произошедшем. Кроме того, в него был включен пункт о начислении пени в размере 0,1% за каждый день просрочки возврата денежных средств.

Фото: money.onliner.by

— Я отправила этот вариант Ярославу, а также сотруднице компании Марине, которая на тот момент занималась данными вопросами, чтобы они ознакомились с документом и мы могли приехать для его подписания. Однако на связь они так и не вышли.

Заявление о расторжении мы подали в шоуруме на улице Братской, 7, но вот соглашение на расторжение у нас не приняли. Сотрудник Александр пояснил нам, что многие клиенты резко расторгают договоры, людей очень много, а он ничем помочь не может, поскольку у него нет печати и необходимых полномочий. В итоге он посоветовал обращаться в органы.

Теперь мы должны платить кредит на сумму 12 010 рублей, хоть кухню и в глаза не видели? Вызывает вопросы и программа кредитования, в рамках которой белорусский банк выдает кредиты на приобретение товаров. Заключить такой договор может далеко не каждая компания. Я считаю, что подобные организации должны проверяться не только на уровне банка на предмет того, все ли у фирмы нормально, но и на государственном уровне. Необходимо отслеживать, в каком статусе находится компания, нет ли у нее финансовых или юридических проблем и можно ли гражданам безопасно заключать договоры с ней.

Сейчас вместе с другими людьми, пострадавшими от действий компании, мы планируем идти до конца, чтобы ситуация разрешилась в нашу пользу.

Фото: money.onliner.by

«Дизайнер сказала, что все эти слухи из соцсетей очень преувеличены»

Семейная пара из Новолукомля — Елизавета и Жан — оказались в таком же положении, что и Ольга. Кредитные деньги (13 016 рублей) ушли ООО «Консигма-пак», но кухню и шкаф не удалось даже увидеть. Подробнее их историю рассказала Елизавета.

— В ООО «Консигма-пак» мы обратились за консультацией 11 июля этого года и уже спустя пять дней приехали в Минск на встречу с дизайнером Анной. Не с первого раза, но специалисту все-таки удалось разработать дизайн нашей «кухни мечты» в начале августа. Почему выбрали именно эту компанию? Во-первых, все-таки 15 лет на рынке, да и картинка в соцсетях у них красивая. Кроме того, обратили внимание на скидку в 20%.

Оплачивать решили с помощью кредитной программы «Народные товары». Оформили кредит на отца Елизаветы.

— Кухню мы должны были получить после проведения замеров и изготовления — в течение 30 дней, а шкаф — 40 дней. Нас все устроило, так как мы в процессе ремонта и необходимо подготовить помещение для кухонного гарнитура. Сроки еще не вышли, но уже понятно, что мы не получим ничего, учитывая сложившуюся ситуацию. Отмечу, что у нас должны были быть главные замеры после чистовой отделки, но, естественно, никто не приехал.

Фото: money.onliner.by

Далее мы увидели в Threads множество негативных отзывов о компании. Под одним из постов, где девушка спрашивала: «Кухни Черри, вы мошенники? Почему к нам не привозят кухонный гарнитур? Почему не приезжают стеклянные полки?» — было около 300 комментариев. Негативных отзывов было очень много. Люди жаловались на задержки и рассказывали, что ждут свои кухни с февраля. Получается, некоторые клиенты ожидали свои заказы уже несколько месяцев.

Елизавета написала дизайнеру Анне и сказала, что хотела бы обсудить ситуацию с кем-нибудь из руководства, поскольку семья опасалась, что кухню вообще не изготовят или сделают это только к зиме, а такие сроки заказчиков не устраивали.

— Анна ответила, что со мной свяжется директор. Вскоре он позвонил и начал уверять меня, что все хорошо и компания обязательно выполнит свои обязательства. По его словам, в тот момент у них действительно был небольшой кризис, но мой заказ должны взять на особый контроль.

Несколько недель мы переживали и не знали, что делать. В итоге решили расторгнуть договор и вернуть кредитные деньги. Тогда дизайнер и сообщила, что у компании действительно большие проблемы, но их директор не может оказаться недобросовестным человеком, а все эти слухи из соцсетей очень преувеличены.

Фото: money.onliner.by

Елизавета и Жан попросили руководителя Ярослава отправить форму заявления на расторжение договора. Однако в ответ было предложено нанять юриста, который займется этим вопросом. После споров семье предложили приехать в офис, где находился сотрудник Александр. Герои написали заявление и запросили договор на расторжение.

— Позже договор на расторжение нам прислала сотрудница в мессенджере. Правда, раз пять точно приходилось просить вносить правки. Каждый раз появлялись существенные ошибки, причем каждый раз новые. С такой проблемой столкнулись многие из нашего чата пострадавших.

Мы поняли, что работать с их специалистом бесполезно, и наняли юриста, который правильно составил договор. Об этом мы написали директору, и с этого момента на связь он больше не выходил. И хочу обратить внимание: договоры с клиентами заключались вплоть до 30 августа, когда уже было понятно, что свои обязательства компания не выполняет. Как дизайнеры могли улыбаться и предлагать цвет фурнитуры, если компания уже поставила работу на стоп?

Этого я понять не смогу.

Жан уже написал заявление в РУВД и оставил жалобы на компанию на сервисе обращения.бел. Далее семья планирует подавать иск в суд, так как отец взял на себя кредит, чтобы помочь молодой семье. И забывать о такой большой сумме никто не планирует.

Фото: money.onliner.by

— Вся семья сейчас каждый день в слезах. У нас есть маленький ребенок, который чувствует напряженное состояние родителей. Мы все на нервах и не знаем, как развернется ситуация. Страшно платить кредит за воздух еще не один год… Очень надеюсь, что банки обратят внимание на эту ситуацию, учитывая, что многие из нас брали деньги по кредитной программе. На мой взгляд, банки должны следить за тем, с кем сотрудничают в рамках кредитных программ.

Сотрудники: «В компании все в шоке: директор пропал и удалил чаты»

На условиях анонимности нам удалось связаться с двумя сотрудниками ООО «Консигма-пак». Один из них работает в компании уже более двух лет, выполняя монтажные работы.

— 31 августа был моим первым рабочим днем после отпуска. О проблемах в компании мы услышали в марте, но первые задержки зарплаты начались только в январе этого года. Честно говоря, так как деньги выдавались частями, я запутался, сколько осталась должна мне компания в итоге. По моим примерным расчетам, не выплатили зарплату за целый месяц.

Что происходит в компании? Да все в шоке! Директор пропал, удалил все чаты, телефон недоступен. Ходят слухи о ликвидации компании, но официально эту информацию никто не подтверждает.

Для нас, как для сотрудников, остаются открытыми много вопросов. Что делать? Как уволиться? Как получить расчет и забрать трудовую? Ответов просто нет.

Фото: money.onliner.by

Еще один человек, который работает в ООО «Консигма-пак» более года, рассказал, что сотрудники узнали о плохом положении компании совсем недавно.

— Мы долго верили словам директора, работали сверхурочно и в выходные: хотели, чтобы все наладилось, так как были задержки с зарплатами. Мы были в шоке не меньше, чем остальные!

Проблемы с переносом сроков изготовления заказов начались примерно с лета. Именно тогда многие сотрудники уволились с производства, а остальные до последнего надеялись на лучшее. У многих из нас зарплата не выплачена с июня, у некоторых коллег — только частично.

Я надеюсь, что скоро смогу получить трудовую книжку. Нам, сотрудникам, тоже нужны деньги на жизнь, кредиты, рассрочки, алименты и другие расходы.

Onlíner попытался связаться с представителями компании по указанным на сайте номерам, однако дозвониться по ним не удалось.

Что делать пострадавшим?

Узнали у юриста, как действовать в такой ситуации.

Иван Райкевич

Юрист, член правления общественного объединения по защите прав потребителей

— В настоящее время ООО «Консигма-пак» не находится в стадии ликвидации, согласно данным из ЕГР, а долгов, по данным приказного производства, практически нет. Это касается и данных по исполнительному производству.

Потребителям сейчас необходимо обратиться с претензией к организации с требованием о расторжении договора и возврате денег ввиду нарушения сроков выполнения работ. Также можно заявить требование о взыскании неустойки и компенсации морального вреда.

Сделать это можно как самостоятельно, так и через адвокатов, общества по защите прав потребителей или через исполнительный комитет, который в рамках статьи 43 закона «О защите прав потребителей» имеет право обращаться в суд с иском о защите прав потребителей. А уже после суда, если он будет в пользу потребителя, можно будет заниматься исполнением соответствующего решения.

Сейчас сложно спрогнозировать, что будет с этой организацией дальше. Конечно, есть риск того, что при таких исходных данных организация может уйти в банкротство, и вот тогда получить свои деньги будет проблематично даже с учетом привлечения руководителя к субсидиарной ответственности.

«Будет ликвидация»

Перед публикацией мы еще раз позвонили директору компании, но трубку поднял представитель ООО «Ликсалт». Как нам сообщили, директор поставил переадресацию на компанию, которая будет заниматься ликвидацией.

Публикуем информацию, полученную от директора ООО «Ликсалт» Анны Александровны Бондарчук.

— Когда будет запущен процесс ликвидации ООО «Консигма-пак»? По данным ЕГР, информации пока нет.

— Собственник имущества общества 1 сентября 2026 года принял решение о ликвидации и назначил ликвидатором ООО «Ликсалт». Уже 2 сентября 2026 года ликвидатор направил соответствующее заявление в регистрирующий орган — Минский горисполком (через веб-портал ЕГР). В ближайшее время сведения о ликвидации будут официально внесены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также опубликованы в журнале «Юстиция Беларуси».

— На связи ли с вами Ярослав? Насколько известно, он заключал договоры вплоть до 30 августа — с какой целью, если уже идет процесс ликвидации?

— Ярослав находится на постоянной связи с ликвидатором и в настоящее время осуществляет передачу дел и имущества общества ликвидатору. Что касается договоров, заключенных им вплоть до 30 августа 2026 года, пояснить мотивы их заключения мы не можем, поскольку данная информация находится за пределами нашей компетенции.

Фото: money.onliner.by

— Известны ли вам причины ликвидации предприятия?

— В решении о ликвидации от 1 сентября 2026 года, подписанном Ярославом, в качестве основания указана «нецелесообразность осуществления в дальнейшем экономической деятельности». Это исчерпывающий мотив, зафиксированный в учредительных документах, иных причин официально не заявлено.

— Куда и как должны обращаться люди, которые заплатили деньги компании, но не получили свою мебель?

— Все кредиторы, имеющие денежные требования к обществу, вправе направить свои претензии ликвидатору — ООО «Ликсалт» — по почтовому адресу: 220034, г. Минск, а/я 5. К обращению необходимо приложить копии документов, подтверждающих факт задолженности (договоры, платежные поручения, чеки и прочее). Требования будут рассмотрены в ходе ликвидационной процедуры в соответствии с очередностью, установленной законодательством.

«Простите нас, пожалуйста…»

Накануне выхода материала, днем 2 сентября, в своем инстаграм-аккаунте бренд «Кухни Черри» опубликовал следующее сообщение:

«Эпоха Черри закончилась.. У каждого из нас своя история с Кухни Черри. Мы росли, развивались, создавали кухни для тысяч семей и стали компанией, которой действительно гордились. Но последние месяцы стали тяжелыми. А потом произошел надлом, после которого сохранить компанию уже не удалось. Важно сказать одно: никто из сотрудников не знал, что все закончится в один день. Для всех это стало шоком

Многие месяцами оставались без зарплаты, но продолжали работать, выполнять свои обязательства перед клиентами и верить, что ситуацию еще можно исправить. И сейчас они тоже оказались среди пострадавших

Безумно больно за клиентов, которые выбрали нас, доверили свои деньги. Кто-то годами представлял будущую кухню, кто-то ждал месяцами. И нам искренне жаль, что компания не смогла довести эти истории до счастливого финала. У сотрудников не было доступа к финансовой информации. Мы не знаем обстоятельств произошедшего и не хотим строить догадки. В этом будут разбираться те, у кого есть полномочия

С 1 сентября компания в стадии ликвидации. Направьте копии документов, подтверждающих факт задолженности в ООО «Ликсалт» 220034, г. Минск, а/я 5

Простите нас, пожалуйста, за то, что все закончилось именно так».

Фото: money.onliner.by

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