Белорусы вступились за пожилую минчанку, которой нахамили в магазине «Соседи» 10 3.09.2026, 11:50

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Инцидент вызвал бурные обсуждения в Сети.

Пользовательница Threads ksushahests рассказала о происшествии, случившимся с ее пожилой мамой в магазине «Соседи», который находится по адресу: ул. Наполеона Орды, 29.

«Моя мама вместе с моей младшей сестрой, ребёнком-инвалидом III группы, являются постоянными покупателями, — пишет она. — Мы живем в этом же доме, поэтому сотрудников, которые работают там давно, хорошо знаем.

В магазине практически убрали обычные кассы и установили кассы самообслуживания. Единственная обычная касса работает не всегда. Еще до этой ситуации мама официально обращалась к руководству сети именно по поводу организации касс и возникающих из-за этого сложностей для покупателей. В ответ «Соседи» сообщили, что при трудностях с использованием кассы самообслуживания сотрудник должен оказать необходимую помощь.

1 сентября мама не смогла самостоятельно пробить покупки и попросила сотрудницу помочь ей и открыть обычную кассу. Она объяснила, что ей сложно пользоваться кассой и что она находится с ребенком-инвалидом. То есть они были ознакомлены с позицией руководства «Соседей», но помощь всё равно не оказали.

И тогда возникает простой вопрос: для кого вообще существуют сотрудники магазина, если не для того, чтобы помочь покупателю, когда он не справляется самостоятельно?

В нашем районе много социального жилья, где живут пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Маленький ребенок может физически не достать до кассы или просто не уметь ей пользоваться. Пожилому человеку может быть сложно разобраться с техникой. Слабовидящему покупателю также может потребоваться помощь. Это обычные жизненные ситуации, и ни одна из них не является поводом для хамства.

Для меня проблема не только в отказе помочь, а в форме, в которой это было сделано. Такое отношение к покупателю считаю абсолютно недопустимым и несовместимым с работой в сфере обслуживания».

Автор поста обратилась к руководству сети с просьбой проверить камеры, установить сотрудников, работавших в этот момент, разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

Стоит отметить, что в комментариях белорусы вступились за пожилую минчанку и критично высказались о сотрудниках магазина.

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