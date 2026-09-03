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В Беларусь идут торнадо

  • 3.09.2026, 11:19
  • 3,372
В Беларусь идут торнадо

Такая погодная обстановка может возникнуть уже 4 сентября.

По территории Беларуси может пройти торнадо — когда и где именно это возможно, рассказали в Telegram-канале «Метеовайб».

Автор канала опубликовал данные Европейской системы прогнозирования опасных гроз (ESTOFEX), которые демонстрируют довольно тревожную картину. В зону риска образования локальных торнадо попали почти вся Прибалтика, а также север и центр Беларуси. ESTOFEX присвоила этой территории первый — самый низкий — уровень опасности.

Как поясняет автор канала, при небольшом сдвиге ветра в сочетании с низким уровнем конденсации и заметной относительной спиральностью в дневные часы могут сложиться условия, благоприятные для формирования дискретных торнадоопасных суперячеек.

По прогнозам, такая погодная обстановка может возникнуть в Беларуси уже 4 сентября.

Тем не менее, само по себе торнадо может и не образоваться. Первый уровень опасности — самый низкий из трех существующих — означает лишь небольшую вероятность возникновения локальных опасных атмосферных явлений, а не гарантию их наступления.

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